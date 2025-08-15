Phong Phú: Nhiều tiềm năng để bứt phá

Đầu tư mở rộng đường giao thông kết nối ở phường Phong Phú

Lợi thế phát triển đa ngành

Phường Phong Phú được thành lập từ việc sáp nhập xã Phong Thạnh - xã nông thôn mới nâng cao với phường Phong Phú của thị xã Phong Điền (cũ). Đây là vùng đất hội đủ một hệ sinh thái phát triển kinh tế - xã hội với đồng lúa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản, làng nghề truyền thống, đặc biệt là quỹ đất quy hoạch Cảng biển quốc gia Điền Lộc - một lợi thế chiến lược cho thương mại và dịch vụ logistics.

Phong Phú có hệ thống giao thông kết nối liên vùng, nhất là có QL49B đi qua, kết nối với Quảng Trị và các địa phương ven biển phường Phong Quảng. Tuyến đường huyết mạch Phong Điền - Điền Lộc có tổng kinh phí đầu tư hơn 770 tỷ đồng vừa hoàn thiện dài hơn 16km, giúp Phong Phú kết nối thông thương với các trung tâm kinh tế của thành phố và các tỉnh, thành lân cận. Phong Phú còn nằm gần Khu công nghiệp (KCN) Phong Điền rộng 700ha - một trong những KCN lớn của TP. Huế. Với lợi thế này khi Cảng biển Điền Lộc hoàn thành sẽ tạo “trục động lực” mới, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và khu vực lân cận.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Phong Phú chia sẻ: Hiện nay địa phương đang xây dựng 2 cụm tiểu thủ công nghiệp Điền Lộc 1 (27,62ha) và Điền Lộc 2 (20,82ha), duy trì KCN điện mặt trời, đồng thời kêu gọi đầu tư vào nhiều dự án ngoài ngân sách đã được TP. Huế phê duyệt. Trong số 14 dự án lớn, 5 dự án đã có nhà đầu tư quan tâm, như: Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sân golf (270ha), bến cảng Phong Điền (17,62ha), khu nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao (50ha)…

“Chúng tôi luôn chủ động tạo mọi điều kiện tốt nhất về thủ tục, quỹ đất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi. Khi các cụm công nghiệp, cảng biển và khu du lịch lớn đi vào hoạt động, Phong Phú sẽ có bước nhảy vọt cả về quy mô kinh tế lẫn chất lượng đời sống của người dân” - Chủ tịch UBND phường Phong Phú Nguyễn Văn Dũng nói.

Bên cạnh công nghiệp, lĩnh vực dịch vụ - thương mại ở Phong Phú cũng đang có bước tiến rõ rệt. Các khu chợ như: Đại Lộc, Biện, Điền Hương, khu trung tâm thương mại ở Kế Môn và các khu dịch vụ biển hoạt động nhộn nhịp. Dự án chỉnh trang khu du lịch biển Điền Lộc với kinh phí 3 tỷ đồng sẽ tạo điểm nhấn du lịch ven biển của TP. Huế trong thời gian đến.

Một nét đặc biệt của Phong Phú có làng Thế Chí Tây (thuộc xã Điền Hòa cũ) có nghề trồng mai cảnh. Toàn phường hiện có hơn 100.000 cây mai các độ tuổi, cho thu nhập bình quân khoảng 700 triệu đồng/năm. Đây không chỉ là nguồn kinh tế, mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất.

Chú trọng chất lượng sản phẩm nông nghiệp

Dù công nghiệp và dịch vụ đang tăng trưởng nhanh, nông nghiệp vẫn là nền tảng vững chắc của Phong Phú. Với hơn 2.000ha lúa gieo trồng mỗi năm, năng suất bình quân 62 tạ/ha, địa phương vẫn giữ vai trò là “vựa lúa” của khu vực. Sau dồn điền đổi thửa, cánh đồng bằng phẳng, hệ thống kênh mương được nâng cấp đã giúp cơ giới hóa dễ dàng, tiết kiệm công lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thời gian gần đây, người dân phường Phong Phú cũng mạnh dạn đổi mới mô hình sản xuất, canh tác. Hơn 75ha đất lúa kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng sen, mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Khoảng 300ha rau màu các loại cho thu nhập trung bình 200 triệu đồng/ha/năm. Phong Phú có hai sản phẩm OCOP là tinh bột nghệ Hằng Hương và cây ném Điền Môn tiếp tục được duy trì, quảng bá rộng rãi, tạo chỗ đứng trên thị trường. Lĩnh vực nông nghiệp ở Phong Phú đã và đang phát triển theo hướng an toàn, chất lượng cao, gắn với chuỗi giá trị hàng hóa. Đây là trụ cột song hành cùng công nghiệp - dịch vụ - thương mại giúp kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Ông Phan Hồng Anh, Bí thư Đảng ủy phường Phong Phú cho biết: Địa phương đang đứng trước bước ngoặt lớn để chuyển mình. Khi Cảng biển Điền Lộc hoàn thành và các dự án công nghiệp - dịch vụ - du lịch đi vào vận hành, cùng sự kết nối với KCN Phong Điền, địa phương sẽ trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng ở khu vực phía bắc TP. Huế.