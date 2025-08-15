  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 22/08/2025 10:34

Phong Phú: Nhiều tiềm năng để bứt phá

HNN - Từ vùng đất thuần nông, phường Phong Phú đã hội đủ điều kiện để trở thành vùng động lực phát triển toàn diện.

Khai thác lợi thế trở thành đô thị văn minh

 Đầu tư mở rộng đường giao thông kết nối ở phường Phong Phú

Lợi thế phát triển đa ngành

Phường Phong Phú được thành lập từ việc sáp nhập xã Phong Thạnh - xã nông thôn mới nâng cao với phường Phong Phú của thị xã Phong Điền (cũ). Đây là vùng đất hội đủ một hệ sinh thái phát triển kinh tế - xã hội với đồng lúa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản, làng nghề truyền thống, đặc biệt là quỹ đất quy hoạch Cảng biển quốc gia Điền Lộc - một lợi thế chiến lược cho thương mại và dịch vụ logistics.

Phong Phú có hệ thống giao thông kết nối liên vùng, nhất là có QL49B đi qua, kết nối với Quảng Trị và các địa phương ven biển phường Phong Quảng. Tuyến đường huyết mạch Phong Điền - Điền Lộc có tổng kinh phí đầu tư hơn 770 tỷ đồng vừa hoàn thiện dài hơn 16km, giúp Phong Phú kết nối thông thương với các trung tâm kinh tế của thành phố và các tỉnh, thành lân cận. Phong Phú còn nằm gần Khu công nghiệp (KCN) Phong Điền rộng 700ha - một trong những KCN lớn của TP. Huế. Với lợi thế này khi Cảng biển Điền Lộc hoàn thành sẽ tạo “trục động lực” mới, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và khu vực lân cận.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Phong Phú chia sẻ: Hiện nay địa phương đang xây dựng 2 cụm tiểu thủ công nghiệp Điền Lộc 1 (27,62ha) và Điền Lộc 2 (20,82ha), duy trì KCN điện mặt trời, đồng thời kêu gọi đầu tư vào nhiều dự án ngoài ngân sách đã được TP. Huế phê duyệt. Trong số 14 dự án lớn, 5 dự án đã có nhà đầu tư quan tâm, như: Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sân golf (270ha), bến cảng Phong Điền (17,62ha), khu nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao (50ha)…

“Chúng tôi luôn chủ động tạo mọi điều kiện tốt nhất về thủ tục, quỹ đất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi. Khi các cụm công nghiệp, cảng biển và khu du lịch lớn đi vào hoạt động, Phong Phú sẽ có bước nhảy vọt cả về quy mô kinh tế lẫn chất lượng đời sống của người dân” - Chủ tịch UBND phường Phong Phú Nguyễn Văn Dũng nói.

Bên cạnh công nghiệp, lĩnh vực dịch vụ - thương mại ở Phong Phú cũng đang có bước tiến rõ rệt. Các khu chợ như: Đại Lộc, Biện, Điền Hương, khu trung tâm thương mại ở Kế Môn và các khu dịch vụ biển hoạt động nhộn nhịp. Dự án chỉnh trang khu du lịch biển Điền Lộc với kinh phí 3 tỷ đồng sẽ tạo điểm nhấn du lịch ven biển của TP. Huế trong thời gian đến.

Một nét đặc biệt của Phong Phú có làng Thế Chí Tây (thuộc xã Điền Hòa cũ) có nghề trồng mai cảnh. Toàn phường hiện có hơn 100.000 cây mai các độ tuổi, cho thu nhập bình quân khoảng 700 triệu đồng/năm. Đây không chỉ là nguồn kinh tế, mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất.

Chú trọng chất lượng sản phẩm nông nghiệp

Dù công nghiệp và dịch vụ đang tăng trưởng nhanh, nông nghiệp vẫn là nền tảng vững chắc của Phong Phú. Với hơn 2.000ha lúa gieo trồng mỗi năm, năng suất bình quân 62 tạ/ha, địa phương vẫn giữ vai trò là “vựa lúa” của khu vực. Sau dồn điền đổi thửa, cánh đồng bằng phẳng, hệ thống kênh mương được nâng cấp đã giúp cơ giới hóa dễ dàng, tiết kiệm công lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thời gian gần đây, người dân phường Phong Phú cũng mạnh dạn đổi mới mô hình sản xuất, canh tác. Hơn 75ha đất lúa kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng sen, mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Khoảng 300ha rau màu các loại cho thu nhập trung bình 200 triệu đồng/ha/năm. Phong Phú có hai sản phẩm OCOP là tinh bột nghệ Hằng Hương và cây ném Điền Môn tiếp tục được duy trì, quảng bá rộng rãi, tạo chỗ đứng trên thị trường. Lĩnh vực nông nghiệp ở Phong Phú đã và đang phát triển theo hướng an toàn, chất lượng cao, gắn với chuỗi giá trị hàng hóa. Đây là trụ cột song hành cùng công nghiệp - dịch vụ - thương mại giúp kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Ông Phan Hồng Anh, Bí thư Đảng ủy phường Phong Phú cho biết: Địa phương đang đứng trước bước ngoặt lớn để chuyển mình. Khi Cảng biển Điền Lộc hoàn thành và các dự án công nghiệp - dịch vụ - du lịch đi vào vận hành, cùng sự kết nối với KCN Phong Điền, địa phương sẽ trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng ở khu vực phía bắc TP. Huế.

Bài, ảnh: Minh Văn
 Từ khóa:
Phong Phútiềm năngbứt phá
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ LONG QUẢNG LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Phát huy tiềm năng, lợi thế trong nhiệm kỳ mới

Long Quảng là xã thuộc khu vực miền núi, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Thượng Long, Thượng Quảng và Hương Hữu, với dân số 8.360 người (tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 85,4%). Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một chặng đường đầy nỗ lực và chuyển mình mạnh mẽ của Đảng bộ các xã trước đây và xã Long Quảng hôm nay.

Phát huy tiềm năng, lợi thế trong nhiệm kỳ mới
Tập trung phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2025

Đó là nội dung được UBND phường Phong Phú tổ chức hội nghị triển khai vào ngày 6/8. Tham dự hội nghị này có đại diện Hạt Kiểm lâm Khu vực phía Bắc thành phố Huế; các thành viên trong Ban chỉ đạo Tổ quản lý, bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn phường.

Tập trung phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2025
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG KIM TRÀ LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Đoàn kết, bứt phá, phát triển

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Kim Trà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc đặc biệt khi một đơn vị hành chính mới được hợp nhất chính thức bước vào chặng đường phát triển với vị thế là một đô thị vệ tinh hướng tới đô thị thông minh, hiện đại, nhưng vẫn giữ nguyên những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Đoàn kết, bứt phá, phát triển
Khai thác tiềm năng từ văn hóa Huế

Văn hóa Huế thể hiện chiều sâu đặc trưng của vùng đất, được khắc họa qua nhiều hệ giá trị văn hóa độc đáo, như: ẩm thực, y phục, kiến trúc nhà vườn, giáo dục, chữ viết, âm nhạc, sân khấu, ngôn ngữ và thơ ca... Những giá trị này đã trở thành tiềm năng to lớn để xây dựng Huế trở thành một trung tâm du lịch quan trọng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Khai thác tiềm năng từ văn hóa Huế
Du lịch đầm phá: Giàu tiềm năng, nghèo sản phẩm

Hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai lớn nhất Đông Nam Á, có cảnh quan và giá trị sinh thái độc đáo, là điều kiện thuận lợi để Huế đẩy mạnh phát triển du lịch. Nhưng để du lịch đầm phá sôi động, trước mắt địa phương và các nhà làm du lịch phải giải được bài toán sản phẩm.

Du lịch đầm phá Giàu tiềm năng, nghèo sản phẩm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top