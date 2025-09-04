  • Huế ngày nay Online
Phường Phong Phú: Tiếp tục đổi mới dạy và học trong năm học 2025-2026

HNN.VN - Đó là nội dung đề ra tại hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 của phường Phong Phú được tổ chức ngày 4/9.

Phường Phong Phú hiện có 9 cơ sở trường học (mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) với 2.523 học sinh. Năm học 2024-2025 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”, ngành Giáo dục phường đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra; chủ động tìm hiểu, nắm bắt xu thế trong giáo dục, đi trước đón đầu, sáng tạo trong công tác tham mưu, triển khai để đạt kết quả tốt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Đến nay, chất lượng mũi nhọn từng bước được cải thiện, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, chú trọng phát triển toàn diện học sinh, xem trọng năng lực học sinh ở mọi phương diện. Đặc biệt, kể từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường Phong Phú đã sớm sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục ở địa phương ổn định và chất lượng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh, năm học 2025 - 2026, với mục tiêu tiếp tục đổi mới dạy và học, phường Phong Phú đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó: Tham gia hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giáo dục; đổi mới quản trị nhà trường. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học. Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo…

Tại hội nghị, UBND phường Phong Phú đã trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2024-2025 của Chủ tịch UBND thành phố cho 3 trường học và Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2024-2025.

