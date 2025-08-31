Hơn 1.500 vận động viên tham gia “Giải chạy vì cộng đồng”

Hơn 1.500 vận động viên xuất phát tranh tài tại giải chạy "Phong Phú - Bước chân khát vọng"

Giải chạy đã quy tụ được hơn 1.500 vận động viên nam và nữ đến từ các địa phương trên cả nước, tranh tài với hai cự ly 5 km và 12 km. Theo ban tổ chức (BTC), mỗi bước chạy của vận động viên là những trải nghiệm khám phá thú vị trên các cung đường tuyệt đẹp, khi được hòa mình vào thiên nhiên, phong cảnh của quê hương phường Phong Phú.

Ông Nguyễn Đăng Phúc, UVTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng BTC giải cho biết: Giải chạy nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người, phong cảnh thiên nhiên và các món ăn đặc sản của phường Phong Phú đến bạn bè khắp mọi miền đất nước. Đồng thời là dịp để kết nối, giao lưu, gặp gỡ giữa các vận động viên và người dân trong và ngoài địa phương, góp phần hỗ trợ nguồn quỹ khuyến học, chương trình xóa nhà tạm của địa phương trong thời gian tới.

Trao giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao tại giải chạy vì cộng đồng

Kết thúc giải, BTC trao 22 giải thưởng trị giá 20,4 triệu đồng cho các vận động viên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Tư và Năm ở các nội dung chạy và trao giải cho 4 vận động viên nam nữ lớn tuổi nhất của giải. Bên cạnh đó, BTC tặng 20 suất học bổng, mỗi suất 500 nghìn đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Trước đó vào tối 30/8, UBND phường Phong Phú đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân để chào mừng giải chạy.