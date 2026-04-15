Thành lập 40 tiểu đội dân quân thường trực xã, phường

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và lãnh đạo Bộ CHQS thành phố tặng hoa chúc mừng các đơn vị

Tham dự lễ có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế.

Tại buổi lễ, Bộ CHQS thành phố Huế đã công bố và trao quyết định thành lập cho 40 tiểu đội dân quân thường trực thuộc Ban CHQS 40 xã, phường trên địa bàn. Việc thành lập các tiểu đội này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 30 ngày 22/5/2026 của HĐND thành phố về tổ chức lực lượng dân quân thường trực ở các phường, xã trọng điểm về quốc phòng trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030.

Đại tá Đoàn Sinh Hòa, UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố nhấn mạnh: Việc thành lập các tiểu đội dân quân thường trực đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng của thành phố. Lực lượng này sẽ góp phần tăng cường sức mạnh thường trực tại cơ sở, nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu và xử lý kịp thời các tình huống ngay từ đầu, không để bị động, bất ngờ. Đây là hạt nhân quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Để các tiểu đội nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, Bộ CHQS thành phố yêu cầu Ban CHQS các xã, phường khẩn trương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyển chọn công dân bảo đảm đúng tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe theo quy định, trên tinh thần công khai, dân chủ và đúng pháp luật. Đồng thời, các đơn vị cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức biên chế, bảo đảm tốt các chế độ chính sách, nơi ăn, ở, sinh hoạt cũng như trang bị, phương tiện hoạt động cho cán bộ, chiến sĩ.