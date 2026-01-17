Hướng nghiệp cho quân nhân xuất ngũ

Nhờ được tư vấn kỹ trước khi xuất ngũ nên nhiều chiến sĩ trẻ đã lựa chọn cho mình những công việc phù hợp cho tương lai phía trước

Điểm tựa hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về đời sống dân sự là một bước ngoặt lớn đối với mỗi quân nhân. Sau môi trường rèn luyện nghiêm khắc, kỷ luật, họ đứng trước những lựa chọn quan trọng liên quan trực tiếp đến tương lai nghề nghiệp và cuộc sống lâu dài. Thấu hiểu điều đó, những năm gần đây, Trung đoàn 6 (thuộc Bộ CHQS thành phố) đã chú trọng triển khai nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho bộ đội chuẩn bị xuất ngũ.

Thượng tá Nguyễn Bảo Lân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 6 thông tin: Mỗi năm, đơn vị có hơn 130 quân nhân xuất ngũ. Đây là lực lượng lao động trẻ, có sức khỏe, tinh thần kỷ luật cao, song không ít người còn băn khoăn trong việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Thông qua các buổi tuyên truyền, tư vấn trực tiếp và phối hợp tổ chức ngày hội hướng nghiệp, đơn vị đã giúp bộ đội tiếp cận thông tin về thị trường lao động, các ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng cao, cũng như chính sách hỗ trợ học nghề sau xuất ngũ.

Chiến sĩ Lê Hồng Minh, binh nhì đang công tác tại Trung đoàn 6 chia sẻ: “Trước khi nhập ngũ, tôi chưa có định hướng rõ ràng về nghề nghiệp. Tham gia các buổi tư vấn tại đơn vị, tôi được giới thiệu nhiều ngành nghề phù hợp như cơ điện tử, công nghệ thông tin, điều khiển máy công nghiệp hay logistics. Những thông tin cụ thể về thời gian học, chi phí và cơ hội việc làm sau đào tạo giúp tôi tự tin hơn trong việc lựa chọn con đường cho mình sau khi xuất ngũ”.

Không chỉ cung cấp thông tin chung, các buổi tư vấn còn giúp quân nhân hiểu rõ chính sách ưu đãi dành cho bộ đội xuất ngũ, từ hỗ trợ học nghề, giới thiệu các cơ sở đào tạo uy tín đến kết nối với doanh nghiệp. Với Minh, môi trường quân đội đã rèn luyện cho anh tính kỷ luật và khả năng làm việc theo quy trình - những yếu tố phù hợp với ngành điều khiển máy công nghiệp mà anh đang hướng tới.

Cũng mang nhiều trăn trở trước ngày rời quân ngũ, hạ sĩ quan Nguyễn Văn Thanh cho hay: “Trước khi nhập ngũ, tôi học dở chương trình trung cấp. Trong thời gian phục vụ tại đơn vị, tôi luôn suy nghĩ sau khi xuất ngũ sẽ làm nghề gì để ổn định cuộc sống. Qua các buổi tư vấn hướng nghiệp, tôi được định hướng theo học các ngành kỹ thuật như điện công nghiệp, cơ khí sửa chữa và vận hành máy móc - những nghề phù hợp với thể lực, tính kỷ luật của bộ đội và đang có nhu cầu lao động cao hiện nay”.

Theo Thanh, việc được cán bộ tư vấn hỗ trợ xây dựng lộ trình học nghề cụ thể, kết hợp giữa tay nghề kỹ thuật và các kỹ năng bổ trợ như an toàn lao động, tác phong công nghiệp đã giúp anh hình dung rõ hơn con đường phát triển nghề nghiệp của mình khi trở về với đời sống dân sự.

Sự vào cuộc đồng bộ

Không chỉ dừng lại ở sự nỗ lực của các đơn vị quân đội, công tác hướng nghiệp cho quân nhân xuất ngũ tại Huế còn có sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, trong đó nổi bật là Sở GD&ĐT với vai trò cầu nối với các đơn vị tuyển dụng việc làm cùng Bộ CHQS thành phố.

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở GĐ&ĐT nhấn mạnh: “Giáo dục nghề nghiệp là cầu nối quan trọng giúp bộ đội xuất ngũ nhanh chóng hòa nhập thị trường lao động. Việc trang bị tay nghề vững vàng không chỉ giúp các em có việc làm ổn định mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực của thành phố trong giai đoạn phát triển mới”.

Theo ông Phước, thông qua các chương trình tư vấn hướng nghiệp và ngày hội việc làm phối hợp với quân đội, quân nhân chuẩn bị xuất ngũ được tiếp xúc trực tiếp với các trường nghề, doanh nghiệp, từ đó hiểu rõ yêu cầu cụ thể của từng ngành nghề. Đặc biệt, các chính sách như hỗ trợ học phí, thẻ học nghề hay đào tạo ngắn hạn là “đòn bẩy” quan trọng giúp bộ đội yên tâm học nghề, lập nghiệp.

Trung tá Hồ Quốc Vương, Trưởng ban Quân lực, Bộ CHQS thành phố khẳng định, hỗ trợ quân nhân xuất ngũ tìm hướng đi phù hợp là một phần quan trọng trong chính sách hậu phương quân đội. Các đơn vị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn có trách nhiệm đồng hành cùng chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

“Việc mở rộng các hình thức tư vấn từ trực tiếp đến trực tuyến, tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp trên địa bàn đã tạo điều kiện để quân nhân xuất ngũ tiếp cận cơ hội việc làm thực tế. Đây cũng là hướng đi phù hợp với đặc thù của thành phố Huế, nơi đang cần nguồn nhân lực chất lượng cho các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, công nghiệp hỗ trợ và chuyển đổi số”, Trung tá Hồ Quốc Vương nhấn mạnh.

Từ thực tiễn đó cho thấy, rời quân ngũ không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu cho một chặng đường mới. Với sự đồng hành của quân đội, ngành giáo dục và các cơ quan chức năng thành phố Huế, quân nhân xuất ngũ từng bước được trang bị hành trang nghề nghiệp vững chắc, tự tin lập thân, lập nghiệp, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của quê hương.