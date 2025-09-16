Cơ hội việc làm cho quân nhân xuất ngũ

Quân nhân trẻ đặt câu hỏi tại hội thảo giới thiệu cơ hội việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ, do Sở Nội vụ TP. Huế phối hợp tổ chức

Lợi thế khi được luyện rèn trong quân ngũ

Tại hội thảo giới thiệu việc làm dành cho quân nhân xuất ngũ do Tổ chức Nhân lực Kỹ năng xây dựng Nhật Bản (JAC) phối hợp với Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và Xây dựng Hải Phong tổ chức, quân nhân trẻ Nguyễn Đức Lộc chăm chú đọc từng trang tờ rơi. Những thông tin giới thiệu về cơ hội việc làm ở Nhật Bản, những ưu đãi dành cho quân nhân sau xuất ngũ giúp anh tìm thấy một hướng đi mới cho mình.

Đức Lộc sinh năm 2005, quê ở phường Phong Dinh. Sau khi học xong lớp 9, anh theo nghề sửa chữa ô tô rồi nhập ngũ. Đến cuối năm nay, Lộc hoàn thành thời gian nghĩa vụ quân sự. Nhận được thông báo về chương trình hội thảo giới thiệu việc làm, anh háo hức tham gia. “Trong họ hàng tôi có hai chị đi làm việc tại Nhật Bản theo hợp đồng lao động và hiện đều ổn định cuộc sống. Tôi cũng mong qua hội thảo này sẽ có thêm cơ hội để sau khi xuất ngũ có thể sang Nhật Bản làm việc, có việc làm ổn định lâu dài”, Lộc chia sẻ.

Trước Lộc, nhiều quân nhân xuất ngũ đã nhanh chóng tìm được việc làm thông qua các chương trình đi làm việc ở nước ngoài. Với lợi thế tác phong, kỷ luật và ý chí rèn luyện trong quân đội, họ tự tin chinh phục thị trường lao động quốc tế.

Anh Nguyễn Văn Thương, quê ở xã Phú Vang, là một trong số đó. Sau khi rời quân ngũ, anh đăng ký tham gia chương trình phái cử lao động và hiện đang làm việc trong ngành sản xuất nhựa tái chế tại Nhật Bản, với mức lương bình quân khoảng 30 triệu đồng/tháng. “Tác phong kỷ luật, đúng giờ giấc và khả năng chịu áp lực được rèn trong quân đội đã giúp tôi không bỡ ngỡ khi vào nhà máy. Ban đầu cũng vất vả vì rào cản ngôn ngữ, nhưng nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp và doanh nghiệp phái cử, tôi đã vượt qua”, Thương chia sẻ.

Theo anh Thương, đi làm việc ở nước ngoài không chỉ mang lại thu nhập, mà còn giúp học hỏi tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, để khi trở về quê hương có thể khởi nghiệp tự tin hơn.

Bảy tháng đầu năm 2025, thành phố Huế đã giải quyết việc làm cho hơn 12.350 lao động, đạt 70% kế hoạch năm. Trong đó, 1.614 người được đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 77% kế hoạch. Các thị trường chính gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), tập trung vào các ngành kỹ thuật, điều dưỡng và sản xuất chế tạo.

Ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: “Cơ hội việc làm cho quân nhân xuất ngũ tại Huế đang rộng mở, đặc biệt khi thành phố chú trọng phát triển thị trường lao động ngoài nước. Lợi thế của quân nhân là kỷ luật và sức khỏe. Nếu kiên trì học tiếng, rèn kỹ năng giao tiếp thì họ dễ dàng bắt nhịp môi trường công nghiệp hiện đại”.

Cầu nối thiết thực

Để mở rộng cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ, các hội thảo chuyên đề “Giới thiệu và chia sẻ chương trình việc làm” thường xuyên được chính quyền phối hợp cùng các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế triển khai. Đây là cầu nối thiết thực, giúp quân nhân tiếp cận thông tin về thị trường lao động mới, từ ngành xây dựng, cơ khí, chế biến thực phẩm đến điều dưỡng.

Tại những buổi hội thảo, các quân nhân được giải thích rõ quy trình tuyển chọn, đào tạo, xuất cảnh, cũng như quyền lợi và nghĩa vụ khi làm việc ở nước ngoài. Các câu chuyện thực tế từ những lao động đã đi trước cũng được chia sẻ, giúp chiến sĩ trẻ thêm tự tin lựa chọn.

Điểm đáng chú ý là nhiều chương trình có mức chi phí phù hợp, có ưu đãi dành riêng cho quân nhân sau xuất ngũ, được hỗ trợ vay vốn ưu đãi, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho gia đình. Quân nhân cũng được giải đáp mọi thắc mắc về chi phí, thủ tục pháp lý và những khó khăn có thể gặp phải khi làm việc xa nhà.

Ông Nguyễn Xuân Tuyến, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hải Phong cho biết: Hơn 15 năm kinh nghiệm phái cử nhân lực đi lao động tại Nhật Bản, chúng tôi không chỉ giới thiệu một công việc, mà còn xây dựng cả lộ trình từ học tiếng Nhật, đào tạo nghề đến xuất cảnh và đồng hành trong quá trình làm việc tại Nhật. Người lao động được cấp chứng chỉ nghề hợp pháp, làm việc trong môi trường hiện đại và được bảo đảm về pháp lý. Trước khi tham gia, các ứng viên đều được cung cấp thông tin rõ ràng về công ty, địa điểm làm việc, công việc cụ thể, mức lương cũng như các khoản khấu trừ cơ bản.

“Mỗi quân nhân đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động sau xuất ngũ, khi trở về họ không chỉ có kinh nghiệm quốc tế, mà còn có một nền tảng tài chính và nghề nghiệp đủ vững để phát triển tại chính quê hương của mình”, ông Tuyến chia sẻ.

Theo ông Trần Minh Long, Sở Nội vụ tiếp tục mở rộng thị trường lao động ngoài nước, đa dạng hóa ngành nghề, tìm kiếm thêm đối tác mới; đặc biệt, chú trọng đến nhóm lao động là quân nhân sau xuất ngũ. “Mục tiêu không chỉ là giải quyết việc làm trước mắt, mà còn tạo ra nguồn nhân lực có tay nghề, có bản lĩnh hội nhập để khi trở về địa phương có thể khởi nghiệp bền vững”, ông Trần Minh Long khẳng định.