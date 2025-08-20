Cơ hội nghề nghiệp cho quân nhân xuất ngũ

Quân nhân sắp xuất ngũ tìm hiểu nghề nghiệp việc làm tại hội thảo

Tại hội thảo, ban tổ chức cung cấp các thông tin chi tiết về các chương trình việc làm trong ngành xây dựng tại Nhật Bản, lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn và lâu dài. Thông qua chương trình, quân nhân xuất ngũ được giới thiệu cơ hội việc làm với mức thu nhập ổn định, tìm hiểu rõ quy trình tuyển chọn, đào tạo, xuất cảnh cũng như các chính sách hỗ trợ, quyền lợi và nghĩa vụ khi làm việc tại Nhật Bản. Đồng thời, được chia sẻ về chính sách tiếp nhận lao động, chế độ làm việc cũng như những hỗ trợ cần thiết để người lao động Việt Nam yên tâm công tác tại Nhật.

Đại diện Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong cho biết, đơn vị hiện triển khai nhiều chương trình tuyển dụng lao động đi Nhật trong ngành xây dựng, đồng thời cam kết hỗ trợ quân nhân xuất ngũ về đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ và các thủ tục cần thiết. Bên cạnh đó, người tham dự cũng được nghe những câu chuyện thực tế từ lao động đã sang Nhật, góp phần định hướng nghề nghiệp và tạo điều kiện phát triển sau quân ngũ.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, việc phối hợp tổ chức chương trình không chỉ góp phần giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho nguồn nhân lực trẻ của Thành phố Huế. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ quân nhân xuất ngũ sớm ổn định cuộc sống, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Hội thảo khép lại bằng phần hỏi đáp, trao đổi trực tiếp giữa quân nhân với các chuyên gia và doanh nghiệp. Nhiều ý kiến bày tỏ sự quan tâm đến chính sách đãi ngộ, điều kiện làm việc và lộ trình phát triển nghề nghiệp lâu dài khi tham gia các chương trình tại Nhật Bản.