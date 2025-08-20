  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 20/08/2025 16:11

Cơ hội nghề nghiệp cho quân nhân xuất ngũ

HNN.VN - Chiều 20/8, Tổ chức Nhân lực kỹ năng xây dựng Nhật Bản (JAC) phối hợp với Công ty TNHH MTV Đầu Tư thương mại và xây dựng Hải Phong tổ chức hội thảo chuyên đề “Giới thiệu và chia sẻ chương trình việc làm” dành cho quân nhân xuất ngũ. Đến dự có, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Ngoại vụ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các sở, ngành liên quan và gần 400 quân nhân chuẩn bị xuất ngũ trên địa bàn thành phố Huế tham gia.
Quân nhân sắp xuất ngũ tìm hiểu nghề nghiệp việc làm tại hội thảo  

Tại hội thảo, ban tổ chức cung cấp các thông tin chi tiết về các chương trình việc làm trong ngành xây dựng tại Nhật Bản, lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn và lâu dài. Thông qua chương trình, quân nhân xuất ngũ được giới thiệu cơ hội việc làm với mức thu nhập ổn định, tìm hiểu rõ quy trình tuyển chọn, đào tạo, xuất cảnh cũng như các chính sách hỗ trợ, quyền lợi và nghĩa vụ khi làm việc tại Nhật Bản. Đồng thời, được chia sẻ về chính sách tiếp nhận lao động, chế độ làm việc cũng như những hỗ trợ cần thiết để người lao động Việt Nam yên tâm công tác tại Nhật.

Đại diện Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong cho biết, đơn vị hiện triển khai nhiều chương trình tuyển dụng lao động đi Nhật trong ngành xây dựng, đồng thời cam kết hỗ trợ quân nhân xuất ngũ về đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ và các thủ tục cần thiết. Bên cạnh đó, người tham dự cũng được nghe những câu chuyện thực tế từ lao động đã sang Nhật, góp phần định hướng nghề nghiệp và tạo điều kiện phát triển sau quân ngũ.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, việc phối hợp tổ chức chương trình không chỉ góp phần giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho nguồn nhân lực trẻ của Thành phố Huế. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ quân nhân xuất ngũ sớm ổn định cuộc sống, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Hội thảo khép lại bằng phần hỏi đáp, trao đổi trực tiếp giữa quân nhân với các chuyên gia và doanh nghiệp. Nhiều ý kiến bày tỏ sự quan tâm đến chính sách đãi ngộ, điều kiện làm việc và lộ trình phát triển nghề nghiệp lâu dài khi tham gia các chương trình tại Nhật Bản.

Tin, ảnh: HẢI THUẬN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ve chai giữa lòng phố thị

Có những vòng quay không ồn ào nhưng đủ để giữ lại nhịp sống của cả một thành phố. Giữa lòng Huế, người thu gom ve chai vẫn lặng lẽ qua phố, như thể thời gian chưa từng vội vã.

Ve chai giữa lòng phố thị
Xích lô Grab

Gần đây, trên các tuyến đường trung tâm thành phố và ven sông Hương, nhiều người đã bắt gặp những chiếc xích lô sơn xanh Grab, gắn biển hiệu và mã QR nhận diện. Hoạt động thí điểm diễn ra theo thỏa thuận hợp tác giữa TP. Huế và Grab Việt Nam, với nhóm tài xế đã được hỗ trợ sơn sửa phương tiện, đồng phục và phụ kiện nhận diện.

Xích lô Grab
Giới trẻ để lại dấu ấn trên “bản đồ thế giới”

Sự kiện Wplace với hoạt động “vẽ tranh trên bản đồ thế giới” đã tạo nên hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội những ngày qua, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia và để lại dấu ấn bằng những bức tranh đặc sắc, độc đáo. Không chỉ là một trò chơi trực tuyến, Wplace còn trở thành sân chơi toàn cầu để mọi người cùng sáng tạo và kết nối thông qua từng ô pixel nhỏ bé.

Giới trẻ để lại dấu ấn trên “bản đồ thế giới”
Huế mình nhiều nơi có chè Shan?

Sau khi Báo Huế ngày nay (số ra ngày 30/7/2025) đăng bài “Ước vọng của Giáo sư Vọng”, anh Đoàn Nhuận - cựu Chủ tịch Hội Sinh viên Huế liền nhắn cho tôi câu: “Sên Tà Ve - Chè Mụ Nú”.

Huế mình nhiều nơi có chè Shan
Ngày mới bên phá Tam Giang

Phía bờ đông phá Tam Giang, nơi từng bị chia cắt bởi những khoảng cách địa lý và giới hạn hạ tầng, nay đã khoác lên mình một diện mạo khác.

Ngày mới bên phá Tam Giang

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top