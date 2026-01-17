Hơn 2.700 học sinh được tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh

Hơn 2.700 học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố đã trực tiếp đặt câu hỏi và được các chuyên gia giải đáp nhiều nội dung liên quan đến kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 – năm có nhiều thay đổi khi một số luật giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực...

Thông tin tại chương trình, thạc sĩ Hoàng Thúy Nga, chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục đại học cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 về cơ bản giữ ổn định như năm 2025, chỉ có một số điều chỉnh kỹ thuật nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và việc sắp xếp đơn vị hành chính. Một điểm mới đáng chú ý là giấy báo kết quả thi sẽ do trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi cấp, thay vì hội đồng thi của Sở GD&ĐT như trước đây.

Bộ GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kỳ thi, rút ngắn thời gian phúc khảo và thực hiện đối thoại trực tiếp với thí sinh khi có thay đổi về điểm phúc khảo. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra sớm hơn khoảng nửa tháng, vào các ngày 11 và 12/6. Bộ không công bố đề thi tham khảo mới, thí sinh tiếp tục sử dụng đề tham khảo năm 2025 để ôn tập.

Ngoài việc nắm vững kiến thức trong chương trình giáo dục phổ thông, bà Hoàng Thúy Nga lưu ý học sinh cần chú trọng rèn luyện tư duy suy luận, khả năng phân tích, đánh giá để đáp ứng yêu cầu đề thi theo định hướng phát triển năng lực. Đồng thời, Bộ GD&ĐT đang xây dựng quy chế tuyển sinh mới, trong đó kết quả học tập THPT không còn là phương thức xét tuyển độc lập mà sẽ được kết hợp với các phương thức khác.

Tại chương trình, nhiều câu hỏi liên quan đến định hướng nghề nghiệp được học sinh quan tâm. Giải đáp thắc mắc về những ngành học “hot” hiện nay, TS. Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân, cho rằng, trong 5 năm tới, bốn nhóm ngành có nhu cầu nhân lực lớn gồm bán dẫn - trí tuệ nhân tạo (AI), chăm sóc sức khỏe, logistics - chuỗi cung ứng và kinh doanh dịch vụ số. Dù lựa chọn ngành nghề nào, theo ông Hải, người trẻ cần trang bị tốt chuyên môn, ngoại ngữ, AI và tiếng Việt.