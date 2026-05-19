Công đoàn khách sạn Kinh Thành Huế được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH khách sạn Kinh Thành Huế tặng quà cho đoàn viên, người lao động

Trong 43 tập thể tiêu biểu trên toàn quốc được tuyên dương vì có nhiều thành tích nổi bật trong học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua lao động sản xuất, chăm lo đời sống người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thành phố Huế vinh dự có 1 đơn vị là Công đoàn cơ sở Công ty TNHH khách sạn Kinh Thành Huế.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH khách sạn Kinh Thành Huế có 195 đoàn viên công đoàn trên tổng số 201 cán bộ, nhân viên của đơn vị. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH khách sạn Kinh Thành Huế đã triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm lo đời sống người lao động.

Đơn vị duy trì nhiều mô hình thiết thực như “Nhân viên xuất sắc tháng”, “Ngôi sao sáng”, đẩy mạnh đào tạo nội bộ, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ công đoàn.

Đơn vị còn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên với hơn 100 triệu đồng tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đoàn viên khó khăn và người dân bị ảnh hưởng thiên tai. Riêng trong đợt lũ lụt năm 2025, đơn vị đã hỗ trợ gần 30 triệu đồng cho đoàn viên và người dân bị ảnh hưởng.

Năm 2025, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH khách sạn Kinh Thành Huế được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.