Lấy hiệu quả, chất lượng sáng tạo và sự lan tỏa các giá trị văn hóa làm thước đo công tác văn hóa, văn nghệ

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam;...

Báo cáo khái quát tình hình công tác văn hóa văn nghệ 6 tháng đầu năm 2026 của Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội văn học, nghệ thuật và sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cùng các tầng lớp nhân dân, công tác văn hóa, văn nghệ tiếp tục được triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm là công tác văn hóa, văn nghệ tiếp tục có sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức, tư duy và phương thức tổ chức thực hiện. Phát triển văn hóa ngày càng được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, gắn kết chặt chẽ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Nhiều chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa được cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách và chương trình hành động; hình thành sự thống nhất trong nhận thức của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của văn hóa là "nền tảng", "trụ cột", "hệ điều tiết", nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị được các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị về phát triển văn hóa.

Công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, gắn với hoàn thiện thể chế, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, từng bước đưa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa đi vào thực tiễn, tạo nền tảng để khơi thông nguồn lực, phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe Lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về kết quả thực hiện việc chấn chỉnh tình trạng biểu diễn không trung thực trong hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, sáng tác, quảng bá tác phẩm về đề tài chính trị và các sản phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Báo cáo về quyền tác giả, quyền liên quan, công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, vấn đề xâm phạm bản quyền tác giả và quyền liên quan; những vấn đề đặt ra và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

Đồng thời, các ý kiến cũng tập trung thảo luận về công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; đóng góp ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án trình Ban Bí thư về "Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam".

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của Vụ Văn hóa - Văn nghệ, sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các cơ quan liên quan.

Cho biết, 6 tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là giai đoạn quyết định việc hoàn thành các mục tiêu của năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tạo nền tảng để đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: "Công tác văn hóa, văn nghệ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện; lấy hiệu quả thực chất, chất lượng sáng tạo và sự lan tỏa các giá trị văn hóa làm thước đo".

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhất là trên không gian số.

Thứ ba, phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ và các tổ chức văn học, nghệ thuật trong sáng tạo, quảng bá các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, dự báo, tham mưu và định hướng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Thứ năm, tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phát triển văn hóa.

Thứ sáu, đối với Đề án "Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam", đề nghị Vụ Văn hóa - Văn nghệ tiếp thu các ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn thiện Đề án, báo cáo Lãnh đạo Ban và trình Thường trực Ban Bí thư, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.