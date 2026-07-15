Nguồn lực quý giá giúp xây dựng lại Gaza từ đống tro tàn

Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC) công bố số liệu đầy thương tâm: 170.000 gia đình, tương đương gần 1 triệu người dân Gaza đang phải sống chui rúc trong các lều trại tạm bợ dưới nắng nóng thiêu đốt của mùa hè; khoảng 5.000 gia đình không có chỗ ở tạm thời, phải vạ vật ăn ngủ ngoài trời; 52.000 gia đình phải chen chúc sống trong các khu trú ẩn đông đúc quá tải. Còn theo số liệu do Liên hợp quốc công bố, có tới 1,7 triệu người đang sống ở 1.600 địa điểm sơ tán trên khắp Gaza, trong đó 88% là các khu trú ẩn đơn sơ.

Theo số liệu do Liên hợp quốc công bố, có tới 1,7 triệu người đang sống ở 1.600 địa điểm sơ tán trên khắp Gaza, trong đó 88% là các khu trú ẩn đơn sơ.

Theo NRC, tình trạng nhà cửa bị phá hủy trên diện rộng do xung đột cùng những hạn chế đối với vật liệu xây dựng và cứu trợ đã khiến hàng trăm nghìn gia đình phải tiếp tục sống trong điều kiện tạm bợ. NRC chỉ rõ rằng, cuộc khủng hoảng nơi ở tại Gaza không chỉ xuất phát từ điều kiện thời tiết, mà còn là hệ quả của xung đột kéo dài, tình trạng di dời quy mô lớn và những trở ngại trong hoạt động cứu trợ.

Theo Tổng Thư ký NRC Jan Egeland, các vật liệu như lưới che nắng, bạt nhựa và bộ dụng cụ sửa chữa cơ bản tuy không thể tái thiết Gaza nhưng có thể giúp giảm nắng nóng, khói bụi và nguy cơ dịch bệnh cho người dân địa phương.

Bà Jehan Salim, điều phối viên nhân đạo tại Palestine, cảnh báo nhiệt độ mùa hè năm nay ở Gaza rất cao, gây nguy hiểm cho sức khỏe, nhất là trẻ em, người cao tuổi và những người đang sống trong điều kiện thiếu nơi ở, nước sạch, điện và dịch vụ y tế.

Do đó, bà khuyến nghị những biện pháp đơn giản như che nắng, cải thiện thông gió và sửa chữa nơi ở cơ bản có thể giúp giảm đáng kể các nguy cơ từ nắng nóng. Trong khi đó, số lượng vật liệu cần thiết được chuyển tới Gaza chỉ như “muối bỏ biển”, không thể đáp ứng nhu cầu của người dân nơi đây.

Ngay trước thềm hội nghị các nhà tài trợ diễn ra tại Bỉ, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách khu vực Địa Trung Hải Dubravka Suica hồ hởi thông báo, các nhà tài trợ châu Âu đã cam kết viện trợ 1 tỷ USD cho công cuộc tái thiết Gaza.

Tham gia gói hỗ trợ lần này có hàng loạt quốc gia châu Âu như: Bỉ, Pháp, Đức, Đan Mạch, Phần Lan…, cùng Ủy ban châu Âu (EC) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Theo giới chức EU, gói hỗ trợ cũng bao gồm một phần trong số các khoản viện trợ đã được cam kết trước đó dành cho dải đất hẹp ven Địa Trung Hải.

Gói viện trợ hào phóng này của Lục địa già sẽ được dành cho công tác dọn dẹp đống đổ nát do xung đột gây ra và khôi phục các dịch vụ thiết yếu như cấp nước, vệ sinh môi trường và xử lý chất thải. Một điểm cộng của gói viện trợ 1 tỷ USD được giới quan sát đánh giá cao là không áp đặt điều kiện, qua đó chứng minh gói tài chính này là thực chất, hoàn toàn vì người dân Gaza và không đi kèm các điều kiện chính trị.

Liên hợp quốc nhấn mạnh, nhu cầu nhân đạo tại Gaza vẫn ở mức rất lớn, công cuộc tái thiết sẽ kéo dài nhiều năm và cần tới hàng chục tỷ USD, trong bối cảnh vùng lãnh thổ này thiếu nghiêm trọng vật liệu xây dựng và thiết bị phục vụ dọn dẹp đống đổ nát. Do đó, ngoài những gói viện trợ bằng tiền mặt, các nhà tài trợ quốc tế có thể chuyển trực tiếp các thiết bị, vật liệu cần thiết nhằm đẩy nhanh công cuộc xây dựng và tái thiết Dải Gaza.

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