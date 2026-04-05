Học Bác nơi mái trường vùng cao

Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Hưng Đạo trao gạo đến gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn

Góp gạo nâng bước học trò nghèo

Trên những con đường nhỏ dẫn vào từng bản làng, hình ảnh các thầy cô giáo Trường THCS Trần Hưng Đạo mang theo những bao gạo đến tận nhà học sinh nghèo đã trở nên quen thuộc với nhiều gia đình nơi đây. Lo lắng trước một số học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, Chi bộ nhà trường đã lãnh, chỉ đạo triển khai mô hình “Trao gạo cho học sinh - Đồng hành cùng em đến trường”.

Mỗi tháng, Trường THCS Trần Hưng Đạo duy trì hỗ trợ 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 10kg gạo. Nguồn gạo này được đóng góp từ chính các đảng viên, giáo viên trong trường trên tinh thần tự nguyện. Từ năm 2023 đến nay, nhà trường đã trao 2,5 tấn gạo cho học sinh nghèo. Trong đó, hai năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025, mỗi năm trao 900kg; năm học 2025 - 2026, đến tháng 3/2026 khoảng 700kg.

Em Hồ Tuấn Kiệt, học sinh lớp 6 Trường THCS Trần Hưng Đạo tâm sự: “Nhận được những phần quà này em rất vui, giúp gia đình em bớt khó khăn hơn và em sẽ cố gắng học tập tốt hơn”.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, nhà trường còn chú trọng giúp học sinh vượt qua những hạn chế trong học tập. Trước thực tế một số học sinh lớp 6, 7 còn yếu về kỹ năng đọc, viết và tính toán, nhà trường đã triển khai mô hình “Bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu”. Các lớp phụ đạo được tổ chức miễn phí ngoài giờ học chính khóa. Nhiều thầy cô còn đến tận nhà để động viên, hướng dẫn thêm cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Giáo viên và đoàn viên, thanh niên trực tiếp kèm cặp từng nhóm nhỏ, kiên nhẫn hướng dẫn từ những kiến thức cơ bản nhất. Sự tận tâm ấy đã giúp nhiều học sinh từng bước cải thiện khả năng đọc hiểu, viết đúng chính tả, đúng tiếng Việt và thực hiện các phép tính cơ bản, từ đó tự tin hơn trong học tập và hòa nhập với bạn bè”, cô Nguyễn Thị Huế, giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo chia sẻ.

Học Bác bằng hành động cụ thể

Sau một thời gian triển khai, các mô hình đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức để tiếp tục đến trường; số học sinh yếu về kỹ năng nền tảng giảm dần qua từng năm.

Việc tham gia các mô hình không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là cách thiết thực để học tập và làm theo Bác. Tinh thần nêu gương của đảng viên, sự tận tâm của người thầy đã biến những lời dạy của Bác thành hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường rà soát, hỗ trợ đúng đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời nâng cao chất lượng các lớp phụ đạo để giúp các em củng cố kiến thức nền tảng ngay từ đầu cấp. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường mà còn lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”, bà Trần Thị Tỷ Muội, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết.

Những bao gạo nghĩa tình, những giờ phụ đạo miệt mài sau giờ học... là những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa tại ngôi trường vùng cao này. Đó cũng là cách mà mỗi đảng viên, cán bộ, giáo viên nơi đây kiên trì thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, gần gũi với cuộc sống. Những việc làm nhỏ hôm nay không chỉ giúp học sinh vượt qua khó khăn mà còn gieo vào các em niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên trong học tập.