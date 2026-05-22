Học Bác từ những điều giản dị

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Nhật Tiến luôn ân cần, tận tình xem người bệnh như người thân của mình

“Lương y như từ mẫu”

Một ngày làm việc của TS.BS. Trần Nhật Tiến bắt đầu bằng hoạt động kiểm tra tình trạng hậu phẫu của bệnh nhân tại Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình - Lồng ngực, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Ân cần thăm hỏi, pha chút vui vẻ dù trong môi trường vốn nhiều áp lực là cách người bác sĩ trẻ tạo nên sự gần gũi để bệnh nhân thêm an tâm trong hành trình điều trị.

“Lương y như từ mẫu” trong lời dạy của Bác không phải là những điều xa vời, mà bắt đầu từ sự tận tâm và thái độ hết lòng vì người bệnh ngay từ những việc nhỏ nhất. Bệnh nhân Phan Thị Thu Thanh, sau một năm điều trị dứt điểm ca chấn thương ở tay, chia sẻ: Đối với em, bác sĩ Tiến là một người không chỉ có chuyên môn tốt mà còn ân cần với bệnh nhân. Sự nhiệt tình, vui vẻ của bác sĩ Tiến đã giúp em yên tâm trong quá trình điều trị”.

Chia sẻ về quan điểm làm nghề của mình, TS.BS. Trần Nhật Tiến cho biết: “Khi thăm khám và điều trị tôi đều xem bệnh nhân như người nhà của mình. Tôi luôn hướng tới tạo một không khí vui vẻ, lạc quan để giúp bệnh nhân thoải mái hơn trong việc tuân thủ điều trị”.

Không chỉ hiện thực hóa lời dạy của Bác trong ngành y bằng sự tận tâm với người bệnh, TS.BS. Trần Nhật Tiến còn học Bác tinh thần học tập suốt đời. Với vốn kiến thức khoa học được tích lũy sau nhiều năm học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước, bác sĩ Tiến hiện không chỉ trực tiếp thực hiện nhiều ca phẫu thuật chuyên sâu mà còn tham gia giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật cho thế hệ kế cận.

PGS.TS Lê Nghi Thành Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế nhận xét: “Là một bác sĩ trẻ có chuyên môn tốt, bác sĩ Tiến không ngừng áp dụng những kiến thức trong quá trình đi du học tại các nước như Hàn Quốc, Mỹ… vào quá trình thăm khám, điều trị và chia sẻ với đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của đơn vị”.

Truyền cảm hứng cho sinh viên

Nếu trong ngành y, việc giỏi chuyên môn phải đi kèm với y đức, thì tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong nghiên cứu khoa học chính là chìa khóa để mở ra những chân trời mới.

Tại Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, phòng lab ở đây luôn sáng đèn. Không gian nghiên cứu ấy được duy trì suốt hai năm qua bởi ThS. Nguyễn Đức Nhật Quang, giảng viên trẻ có nhiều năm theo đuổi cùng các dự án về AI, robot và công nghệ ứng dụng. Với anh, học Bác không chỉ là không ngừng học hỏi, mà còn là truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp nối. “Quá trình học tập và làm việc, tôi luôn phát huy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biến tri thức khoa học thành sản phẩm thực tiễn, truyền cảm hứng về sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho các sinh viên, góp phần đưa ra các giải pháp về các vấn đề mà xã hội đang quan tâm”, ThS. Nhật Quang bày tỏ.

Là thành viên lâu năm của Câu lạc bộ “AI & Robotics”, trong đó được chính thầy Nhật Quang cầm tay chỉ việc từ những ngày đầu tiên, sinh viên Hoàng Kim Thiên - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chia sẻ: “Đến với những buổi học sau giảng đường của thầy, chúng em được thỏa sức sáng tạo và ứng dụng các kiến thức trên giảng đường vào chính những mô hình thực tiễn. Không chỉ thế, chúng em còn được kết nối với các bạn có chung niềm đam mê với Robot và các sản phẩm trí tuệ nhân tạo như mình”.