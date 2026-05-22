Học Bác từ những điều giản dị

HNN - Học tập và làm theo Bác, với nhiều người trẻ ở Huế chính là từ sự nghiêm túc trong công việc mỗi ngày, từ khát vọng cống hiến bằng tri thức, sức trẻ và trách nhiệm với cộng đồng.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Nhật Tiến luôn ân cần, tận tình xem người bệnh như người thân của mình 

“Lương y như từ mẫu”

Một ngày làm việc của TS.BS. Trần Nhật Tiến bắt đầu bằng hoạt động kiểm tra tình trạng hậu phẫu của bệnh nhân tại Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình - Lồng ngực, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Ân cần thăm hỏi, pha chút vui vẻ dù trong môi trường vốn nhiều áp lực là cách người bác sĩ trẻ tạo nên sự gần gũi để bệnh nhân thêm an tâm trong hành trình điều trị.

“Lương y như từ mẫu” trong lời dạy của Bác không phải là những điều xa vời, mà bắt đầu từ sự tận tâm và thái độ hết lòng vì người bệnh ngay từ những việc nhỏ nhất. Bệnh nhân Phan Thị Thu Thanh, sau một năm điều trị dứt điểm ca chấn thương ở tay, chia sẻ: Đối với em, bác sĩ Tiến là một người không chỉ có chuyên môn tốt mà còn ân cần với bệnh nhân. Sự nhiệt tình, vui vẻ của bác sĩ Tiến đã giúp em yên tâm trong quá trình điều trị”.

Chia sẻ về quan điểm làm nghề của mình, TS.BS. Trần Nhật Tiến cho biết: “Khi thăm khám và điều trị tôi đều xem bệnh nhân như người nhà của mình. Tôi luôn hướng tới tạo một không khí vui vẻ, lạc quan để giúp bệnh nhân thoải mái hơn trong việc tuân thủ điều trị”.

Không chỉ hiện thực hóa lời dạy của Bác trong ngành y bằng sự tận tâm với người bệnh, TS.BS. Trần Nhật Tiến còn học Bác tinh thần học tập suốt đời. Với vốn kiến thức khoa học được tích lũy sau nhiều năm học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước, bác sĩ Tiến hiện không chỉ trực tiếp thực hiện nhiều ca phẫu thuật chuyên sâu mà còn tham gia giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật cho thế hệ kế cận.

PGS.TS Lê Nghi Thành Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế nhận xét: “Là một bác sĩ trẻ có chuyên môn tốt, bác sĩ Tiến không ngừng áp dụng những kiến thức trong quá trình đi du học tại các nước như Hàn Quốc, Mỹ… vào quá trình thăm khám, điều trị và chia sẻ với đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của đơn vị”.

Truyền cảm hứng cho sinh viên

Nếu trong ngành y, việc giỏi chuyên môn phải đi kèm với y đức, thì tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong nghiên cứu khoa học chính là chìa khóa để mở ra những chân trời mới.

Tại Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, phòng lab ở đây luôn sáng đèn. Không gian nghiên cứu ấy được duy trì suốt hai năm qua bởi ThS. Nguyễn Đức Nhật Quang, giảng viên trẻ có nhiều năm theo đuổi cùng các dự án về AI, robot và công nghệ ứng dụng. Với anh, học Bác không chỉ là không ngừng học hỏi, mà còn là truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp nối. “Quá trình học tập và làm việc, tôi luôn phát huy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biến tri thức khoa học thành sản phẩm thực tiễn, truyền cảm hứng về sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho các sinh viên, góp phần đưa ra các giải pháp về các vấn đề mà xã hội đang quan tâm”, ThS. Nhật Quang bày tỏ.

Là thành viên lâu năm của Câu lạc bộ “AI & Robotics”, trong đó được chính thầy Nhật Quang cầm tay chỉ việc từ những ngày đầu tiên, sinh viên Hoàng Kim Thiên - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chia sẻ: “Đến với những buổi học sau giảng đường của thầy, chúng em được thỏa sức sáng tạo và ứng dụng các kiến thức trên giảng đường vào chính những mô hình thực tiễn. Không chỉ thế, chúng em còn được kết nối với các bạn có chung niềm đam mê với Robot và các sản phẩm trí tuệ nhân tạo như mình”.

Bài, ảnh: Thành Nhân
Học và làm theo Bác từ những điều giản dị

“Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố được triển khai đồng bộ, xuyên suốt và hiệu quả với nhiều mô hình sáng tạo, lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, chiến sĩ”, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế thông tin.

Công đoàn khách sạn Kinh Thành Huế được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương

Chiều 19/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động.

Đổi mới hoạt động Công đoàn gắn với học tập và làm theo lời Bác

Sáng 19/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Những điều thí sinh tự do cần lưu ý

Những quy định và thay đổi trong tuyển sinh đại học năm 2026 đặt ra yêu cầu thí sinh tự do phải nắm rõ thông tin để đăng ký xét tuyển, dự thi và sắp xếp nguyện vọng phù hợp nhằm tăng cơ hội trúng tuyển.

Học Bác nơi mái trường vùng cao

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là những điều xa vời, mà bắt đầu từ những hành động giản dị, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày. Tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã A Lưới 3), tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những mô hình ý nghĩa giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường.

