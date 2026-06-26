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ClockThứ Bảy, 27/06/2026 05:20

Chi bộ mạnh đưa kinh tế phát triển

HNN - Chú trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với thực tiễn địa phương, Đảng bộ phường Phong Thái đã đề ra các giải pháp hiệu quả để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

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Thảo luận tại sinh hoạt chi bộ

Tại tổ dân phố (TDP) Hiền Sỹ, phường Phong Thái, nhiều người đều biết đến chị Hoàng Thị Cẩm Nhung, một đảng viên trẻ đã khởi nghiệp từ nghề chế biến thực phẩm ngũ cốc mang thương hiệu Mộc An, khai thác nguồn nguyên liệu khá lớn ở địa phương.

Với doanh thu vài trăm triệu mỗi năm, mô hình của chị Nhung giải quyết việc làm cho trên 10 lao động nhàn rỗi, với thu nhập ổn định từ 6 - 7 triệu đồng/tháng. Để có nguồn nguyên liệu sản xuất ổn định, cơ sở còn liên kết với nhiều hộ nông dân tại địa phương.

Chị Cẩm Nhung chia sẻ, có được kết quả như hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân còn có sự đồng hành của Chi bộ TDP Hiền Sỹ trong việc ban hành các nghị quyết, chuyên đề phát triển kinh tế địa phương.

Là Bí thư Chi bộ TDP Hiền Sỹ, đồng chí Hoàng Túc mong muốn đời sống người dân ngày càng khấm khá. Từ thực tiễn địa phương, Chi bộ đã lựa chọn nhiều chuyên đề thiết thực như phát triển nông, lâm nghiệp; mở rộng kinh doanh dịch vụ, thương mại, phát triển kinh tế hộ gia đình... vào nội dung sinh hoạt chi bộ.

Theo đồng chí Hoàng Túc, trước mỗi kỳ sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ đều phân công đảng viên nghiên cứu, khảo sát thực tế, nắm bắt những khó khăn, nhu cầu của người dân để chuẩn bị nội dung phù hợp. Mỗi dịp sinh hoạt, các đảng viên tham gia trao đổi, thảo luận nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả để triển khai thuận lợi.

Từ các kỳ sinh hoạt chuyên đề, nhiều chủ trương phát triển kinh tế được Chi bộ TDP Hiền Sỹ cụ thể hóa thành nghị quyết để tổ chức thực hiện. Đảng viên phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế.

Không chỉ Chi bộ TDP Hiền Sỹ, Chi bộ TDP Hiền An cũng luôn tập trung lãnh, chỉ đạo đảng viên phát huy tinh thần tiên phong trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Đảng viên Châu Văn Việt là một điển hình.

Khi được tuyên truyền, định hướng từ các chủ trương của Chi bộ, anh Việt đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất với mô hình trồng rừng keo, nuôi bò, lợn và trồng lúa chất lượng cao. Hiện nay, mô hình kinh tế của anh Việt, sau khi trừ chi phí, mỗi năm thu được từ 150 - 200 triệu đồng.

Tại Chi bộ TDP Hiền An, không riêng anh Việt mà còn có từ 6 - 7 đảng viên làm kinh tế từ mô hình trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.

Nghị quyết phải sát thực tiễn

Đảng bộ phường Phong Thái hiện có 51 tổ chức cơ sở đảng với 1.035 đảng viên. Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng ủy phường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Đồng thời, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Một trong những giải pháp được thực hiện hiệu quả là phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường trực tiếp tham dự sinh hoạt tại các chi bộ. Qua đó, hướng dẫn nội dung, phương pháp tổ chức sinh hoạt, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người dân.

Nhiều chi bộ như Hiền Sỹ, Hiền An, Đồng Dạ, An Lỗ… có những cách làm sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, các chi bộ đã lựa chọn chuyên đề phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với thực tế, làm kinh tế gắn với nâng cao đời sống ở cơ sở… để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Sau các kỳ sinh hoạt chuyên đề, chi bộ vận động cán bộ, đảng viên, người dân triển khai các mô hình như trồng rừng kinh tế hộ, chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với bảo vệ môi trường xanh, sạch… Hiện nay, nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, nâng cao ý thức cộng đồng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Trịnh Đức Hiệp, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Phong Thái cho biết, nhìn chung, các kỳ sinh hoạt chuyên đề đều mang lại hiệu quả thiết thực do nội dung được lựa chọn sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức thiết được các chi bộ bàn bạc thấu đáo, trên cơ sở đó xây dựng nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Từ những buổi sinh hoạt chuyên đề, vai trò nêu gương của cấp ủy, đảng viên tiếp tục được phát huy. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được hình thành từ chính những nội dung được thảo luận tại chi bộ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chuyên đề, thời gian tới, Đảng ủy phường Phong Thái tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ; khuyến khích các chi bộ lựa chọn những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân để đưa vào sinh hoạt, bảo đảm nội dung đi vào thực tiễn đời sống.

Bài, ảnh: Minh Hoài
 Từ khóa:
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