Hue Sport Festival 2026 mở màn bằng giải Taekwondo Festival Huế

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo TP. Huế Lê Đắc Nguyên Xuân phát biểu tại lễ khai mạc

Giải đấu quy tụ 253 vận động viên (135 nam, 118 nữ) đến từ 25 câu lạc bộ Taekwondo trên địa bàn thành phố.

Tại giải, các vận động viên tranh tài ở hơn 40 nội dung, gồm: đối kháng cá nhân, đồng đội và quyền biểu diễn, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.

Là hoạt động mở màn của Hue Sports Festival 2026, giải đấu góp phần tạo nên không khí thể thao sôi động, đa sắc màu trong những ngày hè trên đất Cố đô.

"Với sự tham gia đông đảo của các câu lạc bộ và số lượng nội dung thi đấu lớn, giải vừa góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện Taekwondo, tạo thêm điểm nhấn cho Hue Sport Festival 2026 và Festival Huế, qua đó hướng đến xây dựng hình ảnh Huế là thành phố Festival, thành phố thể thao và điểm đến của các sự kiện văn hóa - thể thao", ông Lê Đắc Nguyên Xuân - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thành phố Huế cho hay.