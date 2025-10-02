Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong tuổi trẻ thành phố

Cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn thành phố tham gia trao đổi các chuyên đề

Tại hội nghị, gần 280 cán bộ Đoàn chủ chốt đã được các báo cáo viên phổ biến, trao đổi ba chuyên đề gồm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường khát vọng vươn lên, xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh và bền vững”; “Học tập và làm theo phong cách đi cơ sở của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế”.

Đại diện Thành đoàn cho biết, hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.