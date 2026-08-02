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ClockThứ Sáu, 07/08/2026 05:53

Ấm áp từ phúc lợi công đoàn

HNN - Tặng đồ dùng học tập, tổ chức lớp học bơi, hỗ trợ chụp ảnh gia đình miễn phí… là những cách chăm lo thiết thực của các cấp công đoàn, góp phần giảm bớt khó khăn, trang bị kỹ năng và nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

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LĐLĐ thành phố Huế tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhận bộ bút chấm đọc tiếng Anh do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam gửi tặng con gái Nguyễn Ngọc Anh Thư trước năm học mới, chị Nguyễn Thị Hà, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế, không giấu được niềm vui. Với chị, bên cạnh giá trị hỗ trợ học tập, bộ bút còn chứa đựng sự sẻ chia dành cho người mẹ đang chắt chiu từng chút một để lo cho con giữa bộn bề khó khăn.

Chồng bị bệnh, phải điều trị kéo dài nên mọi khoản chi trong gia đình, chị Hà đều phải tính toán kỹ. Trong khi đó, con gái đang ở độ tuổi cần được đầu tư nhiều hơn cho việc học ngoại ngữ. “Được tặng bộ bút giúp con nghe phát âm, làm quen từ vựng và tự học tại nhà, tôi bớt được phần nào chi phí học tập và con tôi có thêm cách tiếp cận tiếng Anh và hứng thú hơn với việc học”, chị Hà bộc bạch.

Anh Thư là một trong 100 trẻ từ 5 đến 10 tuổi có hoàn cảnh khó khăn được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bút chấm đọc tiếng Anh thông qua LĐLĐ thành phố Huế. Hoạt động giúp các em có cơ hội tiếp cận thiết bị học tập hiện đại, đồng thời san sẻ một phần chi phí với gia đình đoàn viên.

Với Lê Diệu Anh, con gái anh Lê Côi, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Niềm tin 17.4, sự chăm lo đến từ một khóa học bơi miễn phí. Em là một trong hàng chục học sinh con đoàn viên, NLĐ được tham gia khóa học theo thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ thành phố và Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố Huế. Là lao động khiếm thị, thuộc hộ nghèo, việc con được học bơi miễn phí giúp gia đình anh Côi giảm bớt gánh nặng chi phí và yên tâm hơn khi con được trang bị kỹ năng an toàn dưới nước.

Khóa học gồm 15 buổi, ưu tiên con đoàn viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hoặc đạt thành tích cao trong học tập. Qua từng buổi tập, Diệu Anh cùng các bạn được làm quen với môi trường nước, hướng dẫn kỹ thuật bơi cơ bản và kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Chương trình hợp tác còn mở rộng quyền lợi cho đoàn viên và con đoàn viên với mức giảm từ 10 đến 20% học phí các lớp năng khiếu tại Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố. Qua đó, nhiều gia đình có thêm điều kiện cho con tiếp tục tham gia những hoạt động phù hợp.

Thông qua chương trình “Lưu giữ yêu thương - Đồng hành cùng gia đình” do LĐLĐ thành phố phối hợp Công ty TNHH TM&DV Hoa Nghiêm triển khai nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, gia đình anh Lê Côi còn được hỗ trợ một buổi chụp ảnh trị giá 3 triệu đồng và tặng một bức ảnh có khung để lưu giữ khoảnh khắc sum vầy. “Tôi rất vui khi các thành viên có dịp dành thời gian bên nhau và lưu lại một kỷ niệm chung”, anh Côi chia sẻ.

Không chỉ gia đình anh Côi, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác cũng có cơ hội ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhân Ngày Gia đình Việt Nam, điều mà trước đây họ chưa từng nghĩ tới.

Ông Ngô Quang Thủy, Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Hoa Nghiêm cho biết, từ tháng 3/2026 đến nay, đơn vị phối hợp LĐLĐ thành phố xây dựng các chương trình phúc lợi theo chủ đề từng tháng. Bên cạnh chính sách ưu đãi chung, doanh nghiệp dành một phần nguồn lực hỗ trợ miễn phí cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong tháng 6, nội dung được lựa chọn gắn với Ngày Gia đình Việt Nam, hướng đến giúp các gia đình lưu giữ khoảnh khắc sum vầy và cảm nhận rõ hơn sự đồng hành của tổ chức công đoàn.

Ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết, hoạt động chăm lo đoàn viên, NLĐ đang được triển khai bằng nhiều nguồn lực và hình thức. Bên cạnh những hỗ trợ trực tiếp của công đoàn dành cho đoàn viên, NLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, LĐLĐ thành phố phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp triển khai chương trình phúc lợi về giáo dục, kỹ năng, sức khỏe và đời sống tinh thần. Sự kết hợp này giúp mở rộng phạm vi chăm lo, san sẻ chi phí và đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu của đoàn viên cùng gia đình.

Cùng với chăm lo đời sống tinh thần, chương trình phúc lợi về sức khỏe được LĐLĐ thành phố duy trì qua nhiều năm. Tháng 7 vừa qua, LĐLĐ thành phố phối hợp các phòng khám trao 50 suất khám tổng quát miễn phí, mỗi suất trị giá hơn 800 nghìn đồng cho đoàn viên khó khăn.
Bài, ảnh: TUẤN KHOA
 Từ khóa:
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