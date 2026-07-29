Không để người lao động mắc kẹt sau thất nghiệp

Tư vấn, hỗ trợ việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế.

Anh Nguyễn Thanh Thanh (42 tuổi), từng là công nhân tại một doanh nghiệp ở phường Phong Điền cho biết: Cách đây khoảng một năm, do doanh nghiệp gặp khó khăn nên anh phải nghỉ việc. Sau khi hoàn tất thủ tục hưởng BHTN, với mức tiền lương đóng bảo hiểm khoảng 7 triệu đồng/tháng và 15 năm tham gia BHTN, anh được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 12 tháng, mỗi tháng 4,2 triệu đồng. “Khoản trợ cấp giúp gia đình tôi giảm bớt áp lực tài chính trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở nhất vẫn là tìm được công việc mới phù hợp để ổn định cuộc sống”, anh Thanh chia sẻ.

Cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, chị Dương Thị Báu sau nhiều năm làm việc tại một công ty dệt may ở phường Phú Bài, đã chủ động tìm đến Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế ngay sau khi làm thủ tục hưởng BHTN. Được cán bộ trung tâm tư vấn, chị đăng ký tham gia lớp đào tạo nghề chế biến món ăn. Chị Báu cho biết: “Tôi nghĩ trợ cấp thất nghiệp chỉ là giải pháp trước mắt. Điều quan trọng hơn là học thêm nghề để có thể tìm được công việc phù hợp và ổn định lâu dài”.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố có 4.275 người nộp hồ sơ hưởng BHTN; 3.548 người có quyết định hưởng trợ cấp, với tổng số tiền chi trả gần 79,55 tỷ đồng.

Không chỉ thực hiện chính sách chi trả trợ cấp, Trung tâm còn tổ chức tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2026, tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và mở rộng các cơ hội việc làm phù hợp với lao động lớn tuổi thông qua dịch vụ giúp việc gia đình.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 7.182 lượt người; 401 lao động được hỗ trợ học nghề với tổng kinh phí gần 1,984 tỷ đồng. Những con số này cho thấy BHTN không chỉ là chính sách hỗ trợ tài chính khi mất việc mà còn là “cầu nối” giúp người lao động chuyển đổi nghề nghiệp và sớm quay trở lại thị trường lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế cũng không ngừng đổi mới cách thức tiếp cận người lao động. Việc thực hiện chính sách BHTN được triển khai theo phương châm “3 đúng”: đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời hạn. Song song đó, công tác truyền thông được triển khai linh hoạt, phù hợp với từng nhóm lao động. Trung tâm còn hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và nâng cao tính minh bạch.

Song hành với Trung tâm Dịch vụ việc làm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Huế cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động tham gia BHTN, giúp họ hiểu rõ quyền lợi và chủ động bảo vệ mình trước những rủi ro về việc làm.

Theo thống kê, mỗi năm BHXH TP. Huế phối hợp giải quyết khoảng 10.000 trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp và khoảng 800 trường hợp được hỗ trợ học nghề, với tổng kinh phí chi trả từ Quỹ BHTN khoảng 180 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp nhiều lao động có điều kiện ổn định cuộc sống trong thời gian tìm việc và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với yêu cầu mới của thị trường lao động.

BHXH TP. Huế còn tăng cường thanh tra chuyên ngành, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi trốn đóng, chậm đóng hoặc đóng không đầy đủ BHTN. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách an sinh xã hội.

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, BHTN ngày càng khẳng định vai trò không chỉ là chính sách hỗ trợ khi mất việc mà còn là công cụ giúp người lao động chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng và sớm trở lại thị trường lao động. Để chính sách phát huy hiệu quả, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người lao động cũng cần chủ động tìm kiếm việc làm, học nghề và thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường, thay vì chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp trong thời gian thất nghiệp.