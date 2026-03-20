Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào hoạt động Công đoàn

Đại biểu nghiên cứu, tiếp thu nội dung nghị quyết tại hội nghị chiều 20/3

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc; cán bộ công đoàn chuyên trách cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được quán triệt, tập trung vào những định hướng lớn về phát triển đất nước trong giai đoạn mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội.

Trên cơ sở đó, hội nghị định hướng việc cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết vào hoạt động Công đoàn, gắn với nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Yêu cầu đặt ra là các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn tại cơ sở.

Dịp này, hội nghị cũng triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, nhấn mạnh việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ bằng kế hoạch phù hợp với từng cấp công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.

Hội nghị là bước quan trọng tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong hệ thống Công đoàn, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.