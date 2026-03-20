Thứ Sáu, 20/03/2026 14:59

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào hoạt động Công đoàn

HNN.VN - Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tập trung nguồn lực nhằm hiện thực hóa các chương trình trọng điểmTạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạoTăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp

Đại biểu nghiên cứu, tiếp thu nội dung nghị quyết tại hội nghị chiều 20/3

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc; cán bộ công đoàn chuyên trách cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được quán triệt, tập trung vào những định hướng lớn về phát triển đất nước trong giai đoạn mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội.

Trên cơ sở đó, hội nghị định hướng việc cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết vào hoạt động Công đoàn, gắn với nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Yêu cầu đặt ra là các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn tại cơ sở.

Dịp này, hội nghị cũng triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, nhấn mạnh việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ bằng kế hoạch phù hợp với từng cấp công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.

Hội nghị là bước quan trọng tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong hệ thống Công đoàn, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Hải Thuận
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Công đoàn thích ứng với những thay đổi của môi trường lao động

Trong bối cảnh môi trường lao động và quan hệ sản xuất ngày càng thay đổi, thực tiễn từ cơ sở và doanh nghiệp (DN) đặt ra yêu cầu để tổ chức công đoàn càng phải chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, chủ động thích ứng và chăm lo tốt hơn cho người lao động (NLĐ).

Doanh nghiệp cần người, lao động vẫn khó tìm việc

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp liên tục đăng tuyển hàng trăm vị trí việc làm với mức lương khá hấp dẫn, không ít người lao động vẫn loay hoay tìm kiếm một công việc phù hợp. Nghịch lý “thừa người - thiếu việc, thiếu người - thừa việc” ngày càng rõ nét, cho thấy khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và năng lực, kỳ vọng của người lao động vẫn còn lớn.

