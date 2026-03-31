Hoàn thành toàn diện nội dung, đặt nền tảng cho nhiệm kỳ mới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến phát biểu bế mạc kỳ họp

Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến cho biết: Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND khóa IX; đồng thời tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND thành phố và Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố khu vực, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đúng quy trình, thẩm quyền. Thường trực HĐND thành phố chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ trong bộ máy nhà nước, đồng thời nhấn mạnh đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Kỳ họp cũng đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung. Đây được xác định là những định hướng quan trọng để HĐND, UBND thành phố và các cơ quan liên quan cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến, Kỳ họp thứ nhất khóa IX có ý nghĩa mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của thành phố, với yêu cầu cao hơn về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, thu ngân sách và tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này đòi hỏi sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phạm Đức Tiến đề nghị tập trung một số nội dung trọng tâm.

Trước hết là nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu cắt giảm 50% thủ tục hành chính trong quý III.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường giám sát, chất vấn và giải trình, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc, gắn với đời sống Nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu HĐND cần thực hiện nghiêm cam kết với cử tri, tăng cường tiếp xúc, lắng nghe và kịp thời phản ánh, kiến nghị các vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí Phạm Đức Tiến cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động thẩm tra, xây dựng nghị quyết.

Đối với UBND thành phố, cần tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; triển khai quyết liệt các chương trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm; hoàn thiện công tác quy hoạch và xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Thành ủy.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cần chỉ đạo các sở, ngành chủ động chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ hai của HĐND thành phố, trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, xác định mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2031 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Ban Đô thị của HĐND thành phố ra mắt tại kỳ họp

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Trước khi diễn ra phiên bế mạc, HĐND thành phố Huế đã tiến hành thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, bao quát nhiều lĩnh vực từ tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách đến quản lý đất đai, tài nguyên và an sinh xã hội. Các nội dung trình tại kỳ họp được chuẩn bị bài bản, bám sát quy định pháp luật, đồng thời thể hiện rõ yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, thẳng thắn, HĐND thành phố đã thông qua Quy chế làm việc của HĐND khóa IX, tạo nền tảng pháp lý quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử; đồng thời thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong toàn nhiệm kỳ và cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong điều hành.

Ở lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030 được thông qua với kỳ vọng phát huy giá trị di sản, văn hóa đặc trưng của Huế, gắn phát triển du lịch với nâng cao sinh kế cho người dân. Nghị quyết về cơ chế tín dụng ưu đãi thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố bằng nguồn vốn ngân sách địa phương được xác định là giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất. Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố cũng được thông qua, góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Đáng chú ý, nhóm nghị quyết liên quan đến đất đai, tài nguyên và đầu tư tiếp tục là điểm nhấn của kỳ họp. HĐND thành phố đã thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2026 và danh mục khu đất dự kiến thực hiện các dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội, tạo cơ sở triển khai các dự án phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và thu hút đầu tư.

Đặc biệt, từ các tờ trình được chuẩn bị chặt chẽ, đầy đủ căn cứ pháp lý và đánh giá cụ thể về sự cần thiết, HĐND thành phố đã quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án phát triển. Theo đó, các dự án tập trung phục vụ những mục tiêu cấp thiết như xây dựng khu tái định cư, nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, nâng cấp hạ tầng giao thông, phát triển du lịch, bảo đảm năng lượng và cung cấp vật liệu xây dựng. Tổng diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng hơn 22 ha, chủ yếu là rừng trồng sản xuất, không làm ảnh hưởng đến rừng tự nhiên, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

HĐND thành phố cũng thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về nội dung chi và mức chi cho công tác y tế - dân số, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.