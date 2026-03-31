Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Phạm Đức Tiến (sinh ngày 23/1/1976, quê quán tỉnh Hưng Yên) có trình độ Thạc sĩ Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị. Trưởng thành từ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trước khi được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế từ tháng 10/2024.

Theo kết quả bầu cử, đồng chí Phạm Đức Tiến trúng cử đại biểu HĐND thành phố tại đơn vị bầu cử số 4.

Cũng tại kỳ họp, các đồng chí: Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Tân Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự lớn, song cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Nhấn mạnh truyền thống lịch sử của quê hương Huế và những kết quả đạt được qua các nhiệm kỳ trước, tân Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến cho biết sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của HĐND. Trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, tăng cường giám sát, chất vấn và giải trình, bảo đảm các nghị quyết được ban hành có tính khả thi, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân.

HĐND thành phố sẽ chú trọng giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời nắm bắt những vấn đề thực tiễn đặt ra; đồng thời kiến nghị, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Đồng chí Phạm Đức Tiến cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo HĐND thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của các vị đại biểu HĐND để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.