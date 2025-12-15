  • Huế ngày nay Online
Hỗ trợ 450 hộ dân Kim Trà bị ảnh hưởng bởi thiên tai

HNN.VN - Ngày 19/12, UBND P. Kim Trà phối hợp Tổng Công ty phân bón dầu khí Cà Mau tổ chức tặng quà hỗ trợ người dân trên địa bàn phường bị ảnh hưởng bởi những đợt mưa lụt vừa qua.

“Trái ngọt” từ nỗ lực và trợ lựcBộ Quốc phòng tặng 1.000 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Hỗ trợ 300 triệu đồng xây nhà cho 2 hộ dân bị thiệt hại mưa lũ

Kinh phí hỗ trợ do Tổng Công ty phân bón dầu khí Cà Mau tài trợ

Chương trình đã hỗ trợ 75 triệu đồng tiền mặt và 15 tấn phân bón NPK Cà Mau Gold 20-10-10 cho 450 hộ dân, tổng kinh phí 285 triệu đồng.

Trong đó, 150 hộ dân được hỗ trợ 500 ngàn đồng/hộ và 300 hộ dân được hỗ trợ 50kg phân bón/hộ. Tất cả kinh phí do Tổng Công ty phân bón dầu khí Cà Mau tài trợ.

“Những đợt mưa lụt bất thường vừa qua khiến nhiều tài sản, vật nuôi, hoa màu bị thiệt hại nặng nề, hàng trăm hộ dân trên địa bàn rơi vào cảnh khó khăn. Trong thời điểm chính quyền các cấp và người dân dồn sức khắc phục hậu quả, sự hỗ trợ này là nguồn động viên quý, góp phần tái tạo sinh kế, thúc đẩy an sinh xã hội và phục hồi sau thiên tai”, ông Hồ Lê Hoàng Thịnh - Chủ tịch UBND P. Kim Trà chia sẻ.

HÀN ĐĂNG
