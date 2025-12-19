“Trái ngọt” từ nỗ lực và trợ lực

Những diện tích ổi VietGAP đã giúp hộ ông Lê Văn Ánh có của ăn của để

Phường Kim Trà có tổng diện tích trồng ổi khoảng 25ha. Hiện, cây ổi đã và đang giúp nhiều nông dân, nhất là khu vực Hương Xuân, Hương Toàn nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu.

Hộ bà Lê Thị Hiệp (TDP Trung Thôn, thuộc Hương Xuân cũ) trồng 4 sào ổi (mỗi sào tương đương 500m2) theo tiêu chuẩn VietGAP, mỗi sào gia đình bà Hiệp lãi khoảng 12 - 15 triệu đồng. Ngoài thời điểm vào mùa từ tháng 5 - tháng 7 âm lịch, thì hầu hết những tháng còn lại trong năm, cây ổi vẫn giúp người trồng có thu nhập “lai rai” - như lời ông Nguyễn Ích Sanh, chồng bà Hiệp chia sẻ.

“Trước đây, gia đình chỉ trồng 2 sào và trồng theo kiểu thông thường, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/sào. Sau khi tham gia lớp tập huấn trồng ổi theo tiêu chuẩn VietGAP của Hội Nông dân phường, cộng với nguồn vốn vay ưu đãi của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình tôi đã nâng diện tích trồng ổi theo tiêu chuẩn VietGAP lên 4 sào. Mô hình trồng ổi theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người trồng lãi từ 12 - 15 triệu đồng/sào thay vì 10 triệu đồng/sào như cách trồng truyền thống, chỉ dựa vào kinh nghiệm trước đây”, bà Hiệp cho hay.

Cũng ở TDP Trung Thôn, ổi của hộ ông Lê Văn Ánh được biết đến là sản phẩm đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại của P. Kim Trà có dán mã QR.

Cách đây 9 năm, hộ ông Ánh cũng chỉ trồng khoảng 2 sào ổi, cũng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nên chưa thật sự phát huy được thế mạnh của ổi Hương Xuân. Sau thời gian tham gia trồng ổi theo hướng VietGAP, được TX. Hương Trà (cũ) hỗ trợ các bước liên quan đến xây dựng, định dạng thương hiệu và được hưởng vốn vay ưu đãi của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thông qua Hội Nông dân phường để mua thiết bị, vật tư nông nghiệp và mở rộng thêm diện tích ổi, đến hiện tại, gia đình ông Ánh đang có 7 sào ổi VietGAP (1.400 gốc). “Lợi nhuận mỗi năm từ ổi VietGAP cao gấp 4 lần trồng lúa và 5 lần trồng lạc nên bây giờ gia đình cũng xem như có của ăn của để”, ông Ánh chia sẻ.

“Ổi của tôi tự tin “lọt” được vào các siêu thị và điều này sẽ giúp thu nhập tăng hơn, ổn định hơn. Tuy nhiên, do chưa thể đáp ứng sản lượng và thường xuyên như yêu cầu của các siêu thị nên đến hiện tại, tuy không lo “ế”, nhưng ổi của gia đình tôi vẫn chỉ tiêu thụ nhỏ lẻ. Đây quả là điều đáng tiếc!”, ông Ánh nói.

Trước đây, Hương Xuân có diện tích trồng ổi khá lớn, giá trị kinh tế mang lại cho người dân khá cao. Tuy nhiên, quá trình canh tác, chăm sóc ổi của bà con còn theo hướng tự phát, dựa vào kinh nghiệm, việc quy hoạch không đảm bảo, chưa phát huy được thế mạnh của sản phẩm này.

Sau hơn 18 tháng thực hiện, dự án “Xây dựng mô hình VietGAP và hoàn thiện sản phẩm ổi Hương Xuân” do Thị đoàn, Phòng Kinh tế TX. Hương Trà (cũ) và Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế phối hợp triển khai, đến nay, ổi Hương Xuân đã khẳng định thương hiệu, sản phẩm ổi VietGAP Hương Xuân đã lên kệ tại các hội chợ thương mại, các cửa hàng thực phẩm sạch. Ngoài giá bán cao hơn các loại ổi thông thường khác, hiện ổi VietGAP Hương Xuân không lo tình trạng tư thương ép giá.

Ngoài cây ổi, Kim Trà cũng được biết đến là một trong những địa phương có nhiều diện tích trồng rau màu, như: Hành, kiệu, ngò gai… với tổng diện tích khoảng 33ha. Trong đó, ngò gai tập trung ở TDP An Thuận, thuộc Hương Toàn (trước đây), diện tích khoảng 5ha, năng suất ước đạt 8 tấn/ha và được đánh giá là một trong những loại rau màu đem lại lợi ích kinh tế cao.

“Tuy vừa trải qua 2 đợt mưa lũ liên tiếp khiến toàn bộ diện tích ngò gai của tôi phải trồng lại, nhưng nhờ những hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thông qua Hội Nông dân phường, hiện gia đình đã khôi phục lại 5 sào ngò gai và sẽ cho thu hoạch dịp trước Tết. Với đặc thù có thể thu hoạch 4 - 5 vụ/năm, đây là loại cây có thể giúp gia đình tôi nâng cao thu nhập”, ông Nguyễn Xuân Long - một hộ dân trồng ngò gai cho hay.