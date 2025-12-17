Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày nghỉ để nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày

(Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Bộ Nội vụ vừa có công văn lấy ý kiến các Bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Theo đó, cơ quan này đề xuất dịp Tết Dương lịch năm 2026 sẽ nghỉ ngày 1/1/2026 Dương lịch theo quy định và hoán đổi từ ngày làm việc thứ Sáu ngày 2/1/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 10/1/2026 ( tức là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ thứ Sáu ngày 2/1/2026 và đi làm vào làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 10/1/2026).

Nếu đề xuất này được thông qua, dịp tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 1/1/2026 Dương lịch đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026 Dương lịch.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đề nghị căn cứ điều kiện thực tế để sắp xếp lịch nghỉ phù hợp. Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 1 ngày vào dịp Tết Dương lịch, cụ thể là ngày 1/1 hằng năm. Dịp Tết Dương lịch ngày 1/1/2026 rơi vào thứ Năm. Như vậy, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của người lao động là 1 ngày, đúng theo quy định của pháp luật nếu không thực hiện hoán đổi ngày nghỉ.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo về lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.

Cụ thể, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết âm lịch từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ). Như vậy kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động, và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Dịp Quốc khánh 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ từ thứ Bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026. Tổng cộng kỳ nghỉ có 5 ngày gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ cuối tuần và 1 ngày được hoán đổi từ lịch làm việc cụ thể thứ Hai ngày 31/8/2026 sẽ chuyển sang thứ Bảy ngày 22/8/2026./.