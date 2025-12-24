Dấu ấn năm đầu thực hiện mô hình mới, tạo đà phát triển năm 2026

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025

Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn. Cùng dự có các UVTV Thành ủy: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương.

Được thành lập từ ngày 1/3/2025, Đảng ủy UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực, hoàn thành 13/13 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phục hồi và phát triển tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt 8,5 - 9%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.100 - 3.200 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó khu vực dịch vụ chiếm hơn 51%. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt khoảng 14.960 tỷ đồng, vượt 17,3% dự toán giao.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng với tổng lượt khách ước đạt khoảng 6,3 triệu lượt, tăng hơn 61% so với cùng kỳ; doanh thu đạt khoảng 13.200 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm du lịch văn hóa, di sản được nâng cao chất lượng, gắn với chuỗi hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia Huế - 2025, góp phần khẳng định vị thế Huế là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện.

Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng trên 14,5%; nhiều dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, tạo thêm năng lực sản xuất mới. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 39.350 tỷ đồng, tăng 22,7%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 68,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân cả nước.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư. Giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả nổi bật; y tế giữ vững vai trò là trung tâm chuyên sâu của khu vực. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn khoảng 1,15%; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy UBND thành phố xác định là nhiệm vụ then chốt. Trong năm 2025, Đảng ủy đã tổ chức thành công Đại hội các tổ chức cơ sở đảng và Đại hội Đảng bộ UBND thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ và chất lượng. Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu, năm 2026 các cấp ủy, chính quyền tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng bộ thành phố và Đảng bộ UBND thành phố, gắn với phong trào thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng và công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; quyết liệt tháo gỡ khó khăn, tạo bứt phá ngay từ đầu năm, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tăng thu ngân sách.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh phát triển đảng viên, tăng cường vai trò các đoàn thể, bảo đảm ổn định xã hội, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm.