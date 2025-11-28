Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2025 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2025), Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân bày tỏ sự quan tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ; công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội định hướng cho năm 2026 và các năm tiếp theo đã được Ban Chấp hành Trung ương xem xét, kết luận tại Hội nghị 13, 14 và 15. Đây sẽ là đòn bẩy quyết định để hệ thống chính trị tinh gọn - minh bạch - hiệu quả, đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc tới hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, với khối lượng công việc lập pháp lớn nhất trong lịch sử, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế hóa các chủ trương của Đảng và định hình tương lai phát triển của đất nước. Cử tri và nhân dân quan tâm và bày tỏ sự đồng thuận cao với các nội dung quan trọng được quyết nghị tại Kỳ họp thứ 10, nhất là các giải pháp tháo gỡ "điểm nghẽn" về thể chế và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Cử tri và nhân dân bày tỏ sự lo lắng và đồng cảm sâu sắc trước tình trạng mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra tại một số tỉnh/thành khu vực miền Trung gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Cử tri phản ánh, hiện nay hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử phát triển rất mạnh, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số và tiêu dùng hiện đại. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này còn nhiều bất cập, nhất là trong quản lý thuế, nguồn gốc hàng hóa, giá cả và chất lượng sản phẩm. Nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng chỉ được phát hiện sau thời gian dài, gây thất thu ngân sách và thiệt hại cho người tiêu dùng.

Cử tri và nhân dân cũng lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến; việc đổi, cấp giấy phép lái xe còn chậm gây khó khăn cho người dân; hoạt động mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy vẫn diễn ra, đặc biệt là trong giới trẻ…

Về kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị của cử tri và nhân dân và giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền, qua báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10 của Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổng hợp được 757 kiến nghị của cử tri và đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã nhận được kết quả giải quyết, trả lời đối với 304 kiến nghị, tỷ lệ giải quyết, trả lời đạt 40,2%.

Về tình hình khiếu nại, tố cáo, trong kỳ báo cáo, nhất là trong khoảng thời gian diễn ra Kỳ họp lần thứ 10, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng tăng so với tháng 9/2025. Tuy nhiên, về cơ bản, các công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân Trung ương và trụ sở tiếp công dân của các bộ, ngành đều nghiêm chỉnh tuân thủ đúng quy định pháp luật...

Đa số các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất vào đánh giá cao công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11/2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, trong tháng 10 và tháng 11, Quốc hội tiến hành họp Kỳ họp thứ 10, nhân dân đánh giá rất cao những kết quả hoạt động của Quốc hội cũng như các cơ quan trong hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn đề nghị, cần tiếp tục có biện pháp đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan, bảo đảm không tồn đọng, tăng cường niềm tin của cử tri vào hệ thống chính trị.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục rà soát hoàn thiện các cơ chế pháp lý để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh trên không gian mạng; đồng thời tăng cường năng lực thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực này nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm công bằng trong kinh doanh; tuyên truyền sâu rộng hơn về tác hại của ma túy; đẩy mạnh thực hiện chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 mà Quốc hội đã thông qua...

Phát biểu kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tiếp thu các ý kiến Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến giải trình, báo cáo bổ sung các bộ, ngành để phối hợp chặt chẽ với Tổng Thư ký Quốc hội ban hành thông báo kết luận gửi đến các cơ quan để tổ chức thực hiện.

*Sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2025; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 của Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước và các nhóm nghị sĩ hữu nghị; xem xét, phê chuẩn việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.