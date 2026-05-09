Long Quảng: Kịp thời hỗ trợ người dân sửa chữa nhà bị lốc xoáy làm hư hỏng

HNN.VN - Ngày 16/5, lãnh đạo xã Long Quảng đã kịp thời thăm hỏi, động viên và cử lực lượng xuống địa bàn giúp 4 hộ dân lợp lại nhà và dọn dẹp vườn tược cho các hộ dân ở thôn Rung Ghênh.

 Tặng quà động viên thăm hỏi người dân có nhà bị tốc mái và cử lực lượng sửa chữa lại nhà cho dân 

Trước đó, vào chiều 15/5, trên địa bàn thôn Rung Ghênh, xã Long Quảng xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh, gây thiệt hại về nhà ở và nhiều diện tích cây cối, vườn tược. Trong đó, căn nhà của ông Tà Rương Danh bị tốc mái hoàn toàn; các nhà của ông Nguyễn Văn Hước, Hồ Văn Hĩu và bà Phạm Thị Mar bị hư hỏng nhẹ. Nhiều cây xanh, hoa màu và vườn tược trên địa bàn cũng bị gãy đổ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Ngay trong sáng 16/5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng; đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Quảng huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà ở, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

 Hỗ trợ người dân dọn dẹp cây cối gãy đổ 

Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia trước những khó khăn của Nhân dân, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình, chỉ đạo triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết nhằm giúp các hộ dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

THÁI BÌNH
