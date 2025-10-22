Giảm 27 vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý ở cơ quan hành chính cấp Trung ương, cấp tỉnh

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa (số 84 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang). Ảnh minh họa: Nguyễn Thành/TTXVN

Bộ Nội vụ cho biết, sau khi các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kết luận số 121-KL/TW, Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực rà soát hệ thống danh mục vị trí việc làm công chức quy định tại các Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để xác định danh mục vị trí việc làm công chức dự kiến thực hiện, làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, dự kiến danh mục vị trí việc làm đối với cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ của cấp xã mới và vị trí việc làm công chức của HĐND.

Qua rà soát cho thấy, tổng số vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính khối Chính phủ quản lý là 849 vị trí. Trong đó có 124 vị trí lãnh đạo, quản lý; 656 vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 47 vị trí công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; 22 vị trí hỗ trợ, phục vụ.

Cơ quan hành chính ở Trung ương, cấp tỉnh có 82 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, gồm 51 vị trí lãnh đạo, quản lý thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; 26 vị trí lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh và 5 vị trí chức danh trợ lý, thư ký.

Thực hiện Kết luận số 121-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời theo quy định mới của Luật Thanh tra số 84/2025/QH15, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, không còn có cấp tổng cục, thanh tra trong cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; chấm dứt hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; không còn cấp huyện. Như vậy, trong tổng số 109 vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đến thời điểm này không còn sử dụng các vị trí việc làm ở tổng cục, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra bộ, cục thuộc bộ, thanh tra sở; các vị trí của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và các vị trí của cấp huyện.

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15, Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ (thay thế Nghị định 123/2016/NĐ-CP), theo đó, danh mục vị trí lãnh đạo, quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới. Như vậy, tổng số vị trí công chức lãnh đạo, quản lý giảm 27 vị trí.

Đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, có 633 vị trí, trong đó cấp Trung ương sử dụng 633/633 vị trí; cấp tỉnh sử dụng 327/633 vị trí.

Thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành cho địa phương. Theo đó, các nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp cho địa phương vẫn bảo đảm trong nhóm nhiệm vụ thực hiện theo yêu cầu của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành do bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã ban hành. Trong tổng số 327/633 vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành được sử dụng ở địa phương (cấp tỉnh) theo quy định tại các Thông tư của bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định và mô hình tổ chức sau sắp xếp vẫn bảo đảm bao quát hết các nhiệm vụ của địa phương.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất, đặc điểm, phạm vi, đối tượng phục vụ, mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin, các địa phương sẽ chủ động sử dụng các vị trí việc làm trong tổng số 327 theo thẩm quyền quy định. Đồng thời, tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện), các địa phương sẽ không sử dụng 127 vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành được quy định sử dụng ở cấp huyện tại các Thông tư của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Như vậy, tổng số vị trí nghiệp vụ chuyên ngành giảm 21 vị trí.

Đối với vị trí công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, có 60 vị trí. Trong đó, cấp trung ương sử dụng 60/60 vị trí, cấp tỉnh sử dụng 47/60 vị trí.

Theo Bộ Nội vụ, các vị trí chuyên môn nghiệp vụ dùng chung được quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV) tiếp tục được đề nghị sử dụng do không lược bỏ về nhiệm vụ. Do không còn tổ chức thanh tra bộ, tổng cục, cục theo quy định mới của Luật Thanh tra năm 2025, theo đó, các vị trí việc làm dùng chung trong lĩnh vực thanh tra không được sử dụng. Tuy nhiên, các bộ, ngành vẫn còn nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, vì vậy, vị trí chuyên môn dùng chung sẽ sử dụng 2 vị trí việc làm quy định tại vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành tại Thông tư số 01/2023/TT-TTCP là chuyên viên chính tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chuyên viên tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP, Nghị định số 05/2019/NĐ-CP và theo đề nghị của một số bộ, ngành, Bộ Nội vụ đã bổ sung vị trí dùng chung trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành (3 vị trí) và kiểm toán nội bộ (2 vị trí); rà soát bổ sung vị trí về kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn phòng; quy định vị trí về tổ chức cán bộ (bao gồm tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính) thay cho việc sử dụng chung với vị trí nghiệp vụ chuyên môn ngành nội vụ để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của vụ/đơn vị thực hiện chức năng tham mưu về công tác tổ chức cán bộ. Như vậy, tổng số vị trí tăng thêm 13 vị trí.

Đối với vị trí hỗ trợ, phục vụ, có 22 vị trí. Các vị trí này được quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV), tiếp tục được sử dụng do không lược bỏ về nhiệm vụ.