Lòng dân đồng thuận

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: nhandan.vn

Vận dụng bài học nhận biết thời cơ

Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người cũng mang về cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc những nhân tố mới, tích cực xây dựng lực lượng để đón thời cơ lịch sử. Khối đại đoàn kết dân tộc được xây dựng theo mô hình mới: Mặt trận Việt Minh. Lực lượng vũ trang cách mạng chính quy đầu tiên: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và những mối quan hệ quốc tế đầu tiên của cách mạng Việt Nam với lực lượng Đồng minh chống phát xít. Toàn dân tích cực chuẩn bị thực lực để khi thời cơ đến, cùng đứng lên giành lại độc lập dân tộc trong mùa thu lịch sử 1945.

Thế giới hôm nay cũng đang tích tụ các chuyển biến. Trật tự thế giới mới đang được sắp xếp lại, từ “lưỡng cực” chuyển sang “đơn cực” rồi đang trở thành “đa cực”, chứa đựng thời cơ lịch sử để dân tộc vươn lên giành những thắng lợi. Bài học nhạy bén nhận thức tình hình, kịp thời tận dụng thời cơ giúp chúng ta nhận thức đúng cơ hội để tăng tốc phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã xác định: Đại hội XIV của Đảng sẽ bắt đầu kỷ nguyên mới của dân tộc. Việt Nam sẽ phát triển trong bước chuyển mạnh mẽ có tính thời đại. Cơ sở định vị mục tiêu phát triển để dân tộc vững tin bước vào kỷ nguyên mới là thực lực nội sinh kết hợp với ngoại lực do thời cơ mang lại. Toàn Đảng, toàn dân đồng thuận thực hiện hiệu quả các chiến lược phát triển đất nước. Đó là chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; Chiến lược phát triển nhanh và bền vững.

Kỷ nguyên mới sẽ là “kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu” [i]. Tổng Bí thư Tô Lâm nêu vấn đề đồng thời trả lời khẳng định: “Câu hỏi lớn được đặt ra lúc này là chúng ta đã đủ thế và lực; đã đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc hay chưa? Câu trả lời là: Đã đủ” [ii].

Mục tiêu, đích đến "bất biến"

Trong suốt hành trình cách mạng, mục tiêu, đích đến “bất biến” của Đảng là độc lập cho dân tộc, thống nhất cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Mục tiêu này hôm nay được đặt trong bối cảnh thế giới toàn cầu hóa. Vấn đề còn lại trên đường tiến đến đạt mục tiêu là cần linh hoạt, sáng tạo “ứng vạn biến” trước những tình huống cụ thể phải giải quyết. Cũng với tinh thần “Hai tay xây dựng một sơn hà” năm xưa của Nguyễn Ái Quốc khi Người còn ở Pác Bó 85 năm trước, chúng ta đã chuẩn bị tâm thế, tri thức và lực lượng - cả vật chất và tinh thần, để nhạy bén đón đúng cơ hội phát triển.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược, Đảng nhấn mạnh: Kiên định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước, củng cố tiềm lực quốc gia. Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước, đặc biệt là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập; huy động tối đa nguồn lực xã hội cho sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển con người toàn diện; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng phát triển, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Đồng lòng, chung sức

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Với bản lĩnh, trí tuệ và sự chủ động, sáng tạo, chúng ta cơ bản đã kìm chế, hóa giải sức ép cạnh tranh chính trị phức tạp, ứng phó kịp thời với chính sách thương mại mới của một số đối tác lớn, với đứt gãy chuỗi cung ứng, xung đột thương mại, thiên tai, dịch bệnh và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch... Đảng ta đã “vững lái con thuyền giữa sóng to gió lớn”, kiên định tiến về phía trước, phấn đấu đạt và vượt những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các mục tiêu chiến lược khác mà Đảng đã đề ra” [iii].

Việt Nam đang chuyển động mạnh mẽ. Không gian phát triển sau khi quy hoạch tổng thể quốc gia chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025 đang chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh mới của các vùng kinh tế. Bảy nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị ban hành chỉ trong năm qua đang mở đường cho những bước đi thiết thực, vững chắc. Nhưng niềm tin không đến từ lời nói mà phải từ kết quả cụ thể của các hành động biến kỳ vọng thành hiện thực. Với trách nhiệm trước Nhân dân, Đảng nêu cao tinh thần gương mẫu, giữ vững kỷ cương - kỷ luật, “nói đi đôi với làm”, làm việc thực chất, hiệu quả.

Cả dân tộc đồng lòng, chung sức, nắm lấy thời cơ, tận dụng thuận lợi, vượt lên thách thức, tạo bước bứt phá để đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, đạt những mục tiêu chiến lược khi tới mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030), tạo tiền đề vững chắc để vươn lên đạt các thành tựu lịch sử ghi dấu một thế kỷ thành lập nước Việt Nam mới từ kỷ nguyên độc lập, tự do mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên phong dẫn đường mở lối. Chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như tâm nguyện trong Di chúc của Người.

