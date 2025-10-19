Tăng cường thực thi bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

TS. Phan Thế Thắng chia sẻ thông tin tại hội nghị

Cập nhật những điểm mới của Luật

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chia sẻ: Trong bối cảnh thương mại điện tử (TMĐT) phát triển nhanh chóng, nhiều hình thức kinh doanh mới xuất hiện, việc hiểu đúng, thực thi đúng quy định pháp luật là điều rất cần thiết để BVQLNTD; đồng thời giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, cạnh tranh lành mạnh.

Theo bà Quỳnh Anh, Luật BVQLNTD (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, là một bước tiến quan trọng. Luật mở rộng phạm vi điều chỉnh, bổ sung nhiều quy định mới nhằm bắt kịp xu thế của nền kinh tế số và môi trường kinh doanh hiện đại, hội nhập toàn cầu.

Đáng nói rất nhiều điểm mới trong Luật, các cấp ngành, đơn vị, doanh nghiệp, người tiêu dùng cần quan tâm, như: Quy định rõ về giao dịch từ xa, hợp đồng điện tử; trách nhiệm của các nền tảng trung gian trong hoạt động thương mại điện tử; cơ chế xử lý vi phạm trong môi trường trực tuyến; đảm bảo quyền tiếp cận thông tin minh bạch, quyền lựa chọn, quyền khiếu nại và quyền được bồi thường khi quyền lợi bị xâm phạm…

TS. Phan Thế Thắng, Phó Trưởng ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho rằng, Luật sửa đổi lần này không chỉ nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý mà còn thể hiện rõ thông điệp: Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh là yếu tố then chốt trong BVQLNTD. Theo ông Thắng, trong môi trường số, doanh nghiệp cần chủ động cung cấp thông tin rõ ràng, chính xác về sản phẩm và dịch vụ; đảm bảo an toàn, chất lượng hàng hóa; có cơ chế tiếp nhận, xử lý khiếu nại hiệu quả, dễ tiếp cận cho người tiêu dùng.

“Bảo vệ người tiêu dùng không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là trách nhiệm đạo đức và yếu tố then chốt tạo dựng niềm tin, nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, ông Thắng nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến tại hội nghị này cho rằng, người tiêu dùng hiện nay không chỉ mua hàng tại siêu thị, chợ truyền thống mà còn thực hiện giao dịch trên mạng xã hội, sàn TMĐT. Vì vậy, các quy định mới sẽ giúp đảm bảo người tiêu dùng luôn được bảo vệ ở mọi môi trường giao dịch.

Lực lượng chức năng địa phương kiểm tra hàng giả, hàng nhái, không nhãn mác ở cơ sở

Tạo môi trường tiêu dùng an toàn

Trong phiên thảo luận, các đại biểu chia sẻ nhiều kinh nghiệm và nêu khó khăn thực tế trong việc tiếp nhận, xử lý khiếu nại của người tiêu dùng tại cơ sở. Một trong những thách thức lớn hiện nay là nhiều người dân chưa biết rõ quyền lợi của mình, chưa biết phản ánh ở đâu, gặp ai. Do đó, việc cập nhật, nắm bắt thông tin, các điểm mới về luật cần được ban, ngành chức năng chuyển tải tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên, rõ ràng, đặc biệt ở cấp phường, xã nơi gần dân nhất.

Liên quan đến góc độ doanh nghiệp, theo đại diện Hội BVQLNTD Việt Nam (Vicopro), khi người tiêu dùng được bảo vệ quyền lợi là doanh nghiệp không chỉ thể hiện được trách nhiệm nghĩa vụ về pháp lý mà còn thể hiện trách nhiệm đạo đức và uy tín thương hiệu. Khi người tiêu dùng được tôn trọng, doanh nghiệp sẽ có được niềm tin và vị thế bền vững trên thị trường.

Các báo cáo viên đến từ Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho rằng, để công tác BVQL NTD đạt hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, cần xây dựng, phát triển hệ thống hội BVQLNTD ở cấp cơ sở, hỗ trợ kịp thời cho người tiêu dùng ở địa phương. Đi cùng với hoạt động này là đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở để nâng cao năng lực giám sát và hướng dẫn người dân xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm…

Ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Huế thông tin, thời gian qua, sở đã phối hợp với các ban ngành địa phương liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân thực hiện tốt các quy định của Luật BVQLNTD. Song, quá trình triển khai đang còn gặp phải một số khó khăn hạn chế, nhất là nguồn nhân lực và công nghệ ứng dụng ở cơ sở.

Phó Giám đốc Sở Công thương Phan Hùng Sơn đánh giá cao các tham luận, ý kiến tại hội nghị tập huấn; đồng thời mong muốn tiếp tục phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và các đơn vị liên quan để tiếp tục, tuyên truyền, đẩy mạnh Luật BVQLNTD vào cuộc sống, nhất là ở cơ sở để xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch, tôn trọng quyền lợi chính đáng của người dân, củng cố niềm tin xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương bền vững.