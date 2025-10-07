Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý cho cán bộ nữ

Học viên tham khảo tài liệu tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được các báo cáo viên đến từ Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Luật chia sẻ nhiều chuyên đề thiết thực, gắn với yêu cầu đổi mới trong thời kỳ chuyển đổi số.

Các nội dung tập trung vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ và tối ưu hóa công việc, khai thác nền tảng số trong quản lý hành chính Nhà nước, và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống bất bình đẳng giới trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thông qua các tình huống cụ thể và trao đổi thực tế, học viên được rèn luyện kỹ năng phân tích, xử lý linh hoạt, sáng tạo trong công tác, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, chuyên nghiệp.

Lớp học cũng là dịp để đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức giao lưu, học hỏi, tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý trong bối cảnh hội nhập, từ đó khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong đời sống hành chính - xã hội hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Việc tổ chức lớp tập huấn không chỉ nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho cán bộ nữ mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực công vụ, tạo nền tảng xây dựng đội ngũ nữ cán bộ bản lĩnh, tự tin, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.