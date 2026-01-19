  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 22/01/2026 09:41

Chuyển đổi số từ tư duy

HNN - Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Công an TP. Huế đã lựa chọn cách tiếp cận từ gốc rễ - đổi mới tư duy lãnh đạo và phương thức quản trị. Từ đó, nhiều mô hình, giải pháp CĐS thiết thực được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ Nhân dân.

Tăng cường chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minhĐổi mới công tác tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số

 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế tiếp nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh mức độ 2 cho người nước ngoài. Ảnh: Công an TP. Huế

Lấy hiệu quả làm thước đo

Cuối tháng 9/2025, Công an TP. Huế là đơn vị đầu tiên trên cả nước tổ chức hội nghị chuyên đề “Tư duy CĐS và lãnh đạo trong môi trường số”. Hàng trăm cán bộ, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương đã được ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng ban CĐS, Tổng Công ty Viễn thông báo cáo chuyên đề “Tư duy CĐS và lãnh đạo số trong môi trường số trong lực lượng công an” và thảo luận những câu hỏi gắn với thực tiễn công tác.

Theo Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế, trong giai đoạn hiện nay, việc ứng dụng mạnh mẽ CĐS, khai thác hiệu quả các nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo… là yếu tố then chốt giúp Công an thành phố chủ động nắm tình hình, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng, chống tội phạm, phục vụ Nhân dân.

“Nếu người đứng đầu không đi trước, không làm gương, không sẵn sàng thay đổi thì CĐS rất khó đi vào thực chất. Chính từ sự thống nhất về nhận thức đó, việc triển khai các nhiệm vụ CĐS tại Công an TP. Huế được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt từ cấp thành phố đến cơ sở, gắn chặt với yêu cầu thực tiễn và lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo”, Đại tá Dương Văn Thoan chia sẻ.

Nhiều cách làm sáng tạo

Một điểm nhấn nổi bật trong mục tiêu CĐS của Công an TP. Huế phải kể đến việc triển khai các tổ “Bình dân học vụ số”. Thông qua mô hình này, cán bộ và chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, đặc biệt là ứng dụng VNeID. Nhờ đó, người dân trên địa bàn đã tích cực tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thông qua môi trường số. Kết quả, TP. Huế nằm trong top 5 toàn quốc về tỷ lệ người dân tham gia góp ý và đứng số một toàn quốc về số lượng góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, thể hiện rõ hiệu quả của việc đưa CĐS đến gần dân, vì dân.

Song song với đó, Công an TP. Huế còn đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Từ thực tiễn công tác, đơn vị đã nghiên cứu, triển khai sáng kiến “Xử phạt nóng trên hình ảnh nguội”, sử dụng phần mềm nhận diện vi phạm từ dữ liệu camera giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Sáng kiến này đã được Bộ Công an đánh giá cao và lựa chọn trưng bày tại Hội nghị CĐS Công an nhân dân tổ chức tại Hà Nội.

Trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Công an TP. Huế tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt, tiên phong với phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cao nhất. Lực lượng công an đã giải quyết gần 105.000 hồ sơ đúng hạn; hoàn thành cấp 100% định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài; hướng dẫn kích hoạt 860.990 tài khoản VNeID; làm sạch, cập nhật 100% dữ liệu dân cư theo đơn vị hành chính mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, Công an TP. Huế đã hoàn thành sớm việc cấp đổi thẻ đảng viên cho 100% đảng viên và tiếp tục nằm trong tốp 5 toàn quốc về hoàn thành sớm nhiệm vụ tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thông qua khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an TP. Huế tiếp tục xác định CĐS số là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ những nỗ lực không ngừng trong đổi mới, cải tiến phương thức làm việc và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, chỉ số cải cách hành chính của Công an TP. Huế tiếp tục được xếp loại Xuất sắc, tăng bậc thứ hạng, xếp thứ 6 toàn quốc trong năm 2025.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
chuyển đổi sốtư duy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phường Cam Đường (Lào Cai) học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số tại phường An Cựu (TP. Huế)

Ngày 19/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, UBND phường Cam Đường (Lào Cai) đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; phát triển du lịch; triển khai phong trào “bình dân học vụ số” tại phường An Cựu (TP. Huế).

Phường Cam Đường Lào Cai học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số tại phường An Cựu TP Huế
Tăng cường chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh

Công tác chuyển đổi số của ngành du lịch Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu theo hướng thống nhất, đồng bộ, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh. Sự chuyển đổi tích cực này đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, kinh doanh du lịch và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Tăng cường chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh
Hội Công chứng viên thành phố Huế:
Kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, an toàn

Chiều 10/1, Hội Công chứng viên (CCV) thành phố Huế tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự có Tổng thư ký Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam Đào Duy An; TUV, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Hưng.

Kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, an toàn
Công nghiệp xanh: Tư duy & hành động

Thời gian gần đây, Huế đã tăng tốc phát triển theo hướng lấy kinh tế xanh làm trung tâm; trong đó, phát triển công nghiệp xanh đang trở thành trụ cột quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững.

Công nghiệp xanh Tư duy hành động

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top