Chuyển đổi số từ tư duy

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế tiếp nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh mức độ 2 cho người nước ngoài. Ảnh: Công an TP. Huế

Lấy hiệu quả làm thước đo

Cuối tháng 9/2025, Công an TP. Huế là đơn vị đầu tiên trên cả nước tổ chức hội nghị chuyên đề “Tư duy CĐS và lãnh đạo trong môi trường số”. Hàng trăm cán bộ, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương đã được ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng ban CĐS, Tổng Công ty Viễn thông báo cáo chuyên đề “Tư duy CĐS và lãnh đạo số trong môi trường số trong lực lượng công an” và thảo luận những câu hỏi gắn với thực tiễn công tác.

Theo Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế, trong giai đoạn hiện nay, việc ứng dụng mạnh mẽ CĐS, khai thác hiệu quả các nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo… là yếu tố then chốt giúp Công an thành phố chủ động nắm tình hình, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng, chống tội phạm, phục vụ Nhân dân.

“Nếu người đứng đầu không đi trước, không làm gương, không sẵn sàng thay đổi thì CĐS rất khó đi vào thực chất. Chính từ sự thống nhất về nhận thức đó, việc triển khai các nhiệm vụ CĐS tại Công an TP. Huế được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt từ cấp thành phố đến cơ sở, gắn chặt với yêu cầu thực tiễn và lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo”, Đại tá Dương Văn Thoan chia sẻ.

Nhiều cách làm sáng tạo

Một điểm nhấn nổi bật trong mục tiêu CĐS của Công an TP. Huế phải kể đến việc triển khai các tổ “Bình dân học vụ số”. Thông qua mô hình này, cán bộ và chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, đặc biệt là ứng dụng VNeID. Nhờ đó, người dân trên địa bàn đã tích cực tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thông qua môi trường số. Kết quả, TP. Huế nằm trong top 5 toàn quốc về tỷ lệ người dân tham gia góp ý và đứng số một toàn quốc về số lượng góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, thể hiện rõ hiệu quả của việc đưa CĐS đến gần dân, vì dân.

Song song với đó, Công an TP. Huế còn đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Từ thực tiễn công tác, đơn vị đã nghiên cứu, triển khai sáng kiến “Xử phạt nóng trên hình ảnh nguội”, sử dụng phần mềm nhận diện vi phạm từ dữ liệu camera giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Sáng kiến này đã được Bộ Công an đánh giá cao và lựa chọn trưng bày tại Hội nghị CĐS Công an nhân dân tổ chức tại Hà Nội.

Trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Công an TP. Huế tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt, tiên phong với phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cao nhất. Lực lượng công an đã giải quyết gần 105.000 hồ sơ đúng hạn; hoàn thành cấp 100% định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài; hướng dẫn kích hoạt 860.990 tài khoản VNeID; làm sạch, cập nhật 100% dữ liệu dân cư theo đơn vị hành chính mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, Công an TP. Huế đã hoàn thành sớm việc cấp đổi thẻ đảng viên cho 100% đảng viên và tiếp tục nằm trong tốp 5 toàn quốc về hoàn thành sớm nhiệm vụ tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thông qua khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an TP. Huế tiếp tục xác định CĐS số là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.