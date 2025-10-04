Đưa công nghệ vào giám sát bar, pub

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub và các loại hình tương tự trên địa bàn. Ảnh: ĐKTLN

Người dân liên tiếp than phiền

Lâu nay, ô nhiễm tiếng ồn, tổ chức biểu diễn không đúng quy định, gây mất an ninh trật tự… từ các CSKD bar, beer club, pub được xem là vấn nạn nhức nhối, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Đại diện UBND phường Vỹ Dạ cho biết, phường liên tiếp nhận được phản ánh từ người dân bởi một số CSKD bar, pub gây ra tiếng ồn vượt mức quy chuẩn và liên tiếp tái diễn trong thời gian dài. Cụ thể, trên địa bàn có 3 CSKD nằm trong diện “tái diễn”, dù trước đó khi phường mời lên làm việc đã ký cam kết không vi phạm.

Ngoài ô nhiễm tiếng ồn, các CSKD bar, beer club, pub trong quá trình vận hành còn không tuân thủ các quy định về biểu diễn nghệ thuật, an ninh trật tự, quảng cáo… Thậm chí, có CSKD còn xuất hiện tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy và bị cơ quan chức năng xử lý.

Trước vấn nạn này, UBND TP. Huế đã cho thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các hoạt động của các cơ sở hoạt động kinh doanh bar, beer club, pub và các loại hình tương tự (gọi tắt Đoàn kiểm tra liên ngành). Ngoài một Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế làm trưởng đoàn, đoàn này còn có sự tham gia của đại diện các cơ quan chức năng như Công an TP. Huế, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Văn hóa - Xã hội một số phường trên địa bàn TP. Huế. Cùng với việc cho thành lập đoàn, UBND TP. Huế đã ban hành quy chế phối hợp quản lý và tổ chức hoạt động của các cơ sở hoạt động kinh doanh bar, beer club, pub và các loại hình tương tự.

Ngay sau khi thành lập đoàn và có quy chế làm việc, Đoàn kiểm tra liên ngành đã triệu tập cuộc họp với đại diện của hơn 20 CSKD trong lĩnh vực này và đề nghị các CSKD ký biên bản cam kết. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra liên ngành nhấn mạnh luôn tạo điều kiện để các CSKD hoạt động, nhưng các CSKD phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Giám sát qua camera và cảm biến tiếng ồn

Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế kiêm Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành khẳng định: Thời gian qua, lãnh đạo UBND TP. Huế rất quan tâm và chỉ đạo tăng cường quản lý, hướng dẫn cho các CSKD bar, beer club, pub và các loại hình tương tự hoạt động đảm bảo các quy định.

Sắp tới, ngoài việc tăng cường kiểm tra đột xuất, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành áp dụng các biện pháp công nghệ vào việc giám sát. Theo đó, sẽ yêu cầu doanh nghiệp trang bị tối thiểu 2 camera an ninh được kết nối về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (Trung tâm HueIOC) để giám sát trực tuyến bằng dữ liệu số. Vị trí lắp đặt phải quan sát đầy đủ mọi hoạt động của quán, cổng ra vào và có dữ liệu lưu trữ ít nhất trong 30 ngày nhằm phục vụ công tác quản lý khi cần thiết, chủ động trích xuất khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. Các dữ liệu này tuyệt đối được bảo mật, chỉ phục vụ cho quá trình giám sát cũng như làm căn cứ xử lý các vụ việc.

Đối với tiếng ồn, Đoàn kiểm tra liên ngành cho hay, bảo đảm mức ồn phát sinh tới các khu vực xung quanh không được vượt quá giá trị giới hạn cho phép theo từng khoảng thời gian tương ứng quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Tuy nhiên, từ ngày 14/11/2025 Quy chuẩn này sẽ được thay thế bằng QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Để giám sát kỹ hơn về vấn nạn này, Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị các CSKD lắp hệ thống cảm biến tiếng ồn để phục vụ hoạt động theo dõi, cảnh báo và xử lý vi phạm tại các CSKD có liên quan. Hệ thống này giúp cơ quan chức năng giám sát từ xa và có phương án phản ứng, xử lý nhanh, hiệu quả.

Ông Nguyễn Thiên Bình lưu ý thêm vấn đề các CSKD tổ chức biểu diễn nghệ thuật mà không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật, chủ CSKD phải gửi thông báo bằng văn bản đến UBND xã, phường nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức nghệ thuật biểu diễn. Quá trình tổ chức nghệ thuật biểu diễn tại cơ sở phải thực hiện nghiêm theo quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Cùng với đó, tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường, bao gồm quản lý tiếng ồn, độ rung, chất thải, khí thải, nước thải; thực hiện đăng ký môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường…