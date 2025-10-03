  • Huế ngày nay Online
Đại học Huế phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10

HNN.VN - Thay mặt lãnh đạo Đại học Huế, TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Huế kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên cùng nhau chung tay ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng cơn bão số 10 vừa qua.

Thư cảm ơn về việc ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai Hướng về miền Bắc thân yêuNgành giáo dục TP. Huế quyên góp gần 4 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc

Lãnh đạo các trường đại học thành viên Đại học Huế quyên góp ủng hộ 

Sáng 6/10, Đại học Huế tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Đông đảo lãnh đạo, viên chức, người lao động, sinh viên thuộc Đại học Huế tham gia.

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Huế tại buổi phát động cho hay, việc ủng hộ này là hoạt động truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Mỗi đóng góp đều là một nghĩa cử cao đẹp, là nguồn động viên to lớn để người dân vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo, viên chức, người lao động, sinh viên thuộc Đại học Huế đã tiến hành quyên góp ủng hộ.

N. MINH
TP. Hải Phòng hỗ trợ TP. Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 3/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tổ chức tiếp nhận ủng hộ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10 từ Đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, do ông Nguyễn Khắc Toản, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn.

TP Hải Phòng hỗ trợ TP Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho cá nhân có nghĩa cử cao đẹp trong bão số 10

Chiều 1/10, tại hội trường UBND phường An Cựu, UBND thành phố Huế tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho bà Châu Thể Liễu Trang, thường trú tại 24/26 Võ Thị Sáu, phường Thuận Hóa. Phần thưởng nhằm ghi nhận nghĩa cử cao đẹp, tinh thần sẻ chia, hỗ trợ người dân trong cơn bão số 10 vừa qua.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho cá nhân có nghĩa cử cao đẹp trong bão số 10
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương:
Kiểm tra tình hình sạt lở, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 30/9, đoàn công tác của UBND TP. Huế do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương dẫn đầu cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã đi kiểm tra tình hình sạt lở tại sông Bồ, sông Ô Lâu và công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại một số địa phương.

Kiểm tra tình hình sạt lở, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10

