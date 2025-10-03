Đại học Huế phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10

Lãnh đạo các trường đại học thành viên Đại học Huế quyên góp ủng hộ

Sáng 6/10, Đại học Huế tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Đông đảo lãnh đạo, viên chức, người lao động, sinh viên thuộc Đại học Huế tham gia.

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Huế tại buổi phát động cho hay, việc ủng hộ này là hoạt động truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Mỗi đóng góp đều là một nghĩa cử cao đẹp, là nguồn động viên to lớn để người dân vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo, viên chức, người lao động, sinh viên thuộc Đại học Huế đã tiến hành quyên góp ủng hộ.