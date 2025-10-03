Thứ Hai, 06/10/2025 12:53 (GMT+7)
Đại học Huế phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10
HNN.VN - Thay mặt lãnh đạo Đại học Huế, TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Huế kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên cùng nhau chung tay ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng cơn bão số 10 vừa qua.
|Lãnh đạo các trường đại học thành viên Đại học Huế quyên góp ủng hộ
Sáng 6/10, Đại học Huế tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Đông đảo lãnh đạo, viên chức, người lao động, sinh viên thuộc Đại học Huế tham gia.
TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Huế tại buổi phát động cho hay, việc ủng hộ này là hoạt động truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai vượt qua khó khăn, hoạn nạn.
Mỗi đóng góp đều là một nghĩa cử cao đẹp, là nguồn động viên to lớn để người dân vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo, viên chức, người lao động, sinh viên thuộc Đại học Huế đã tiến hành quyên góp ủng hộ.
N. MINH