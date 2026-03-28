Kim Long kiện toàn bộ máy, khởi động nhiệm kỳ mới

Bỏ phiếu bầu các chức danh tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND phường đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND; đồng thời xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND phường.

HĐND phường đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; thông qua nghị quyết thành lập Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội; bầu trưởng các ban HĐND. Kỳ họp cũng tiến hành bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch và ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp còn thông qua tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025; ban hành nghị quyết về quy chế làm việc của HĐND phường khóa XIII; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 cùng một số nội dung thuộc thẩm quyền khác.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch. Kết quả, đồng chí Hoàng Phước Nhật, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường khóa XIII với tỷ lệ phiếu đạt 100%; đồng chí Đồng Sỹ Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 100% phiếu bầu.

Chủ tịch HĐND phường Hoàng Phước Nhật (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên UBND phường

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Phước Nhật bày tỏ sự vinh dự khi tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Kim Long. Trên cương vị được giao, ông cam kết cùng tập thể Thường trực HĐND phường tập trung đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết ban hành sát với thực tiễn và có tính khả thi cao.

Bên cạnh đó, HĐND phường sẽ tăng cường hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề được người dân quan tâm; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước tại địa phương.

Chủ tịch HĐND phường cũng cho biết sẽ tiếp tục phát huy vai trò của đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của người dân để kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết. Cùng với đó là tăng cường phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các cơ quan liên quan, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Trong thời gian tới, HĐND phường sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch, dịch vụ gắn với bảo tồn bản sắc địa phương, đồng thời tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Kim Long khóa XIII được xem là dấu mốc khởi đầu quan trọng, tạo nền tảng để bộ máy chính quyền địa phương vận hành ổn định, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng đời sống người dân trong nhiệm kỳ mới.