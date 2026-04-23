Bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định trong dịp lễ

Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống trạm biến áp ở khu vực trung tâm thành phố

Phương án vận hành xây dựng, mục tiêu xuyên suốt của PC Huế là giữ hệ thống điện vận hành ổn định, tin cậy trong toàn bộ thời gian nghỉ lễ. Đặc biệt từ ngày 25/4 đến 27/4 và từ ngày 30/4 đến 3/5, PC Huế không thực hiện các công tác có kế hoạch gây gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố bất khả kháng.

Dự kiến trong dịp lễ, công suất phụ tải cực đại trên địa bàn sẽ tăng cao. Trước tình hình đó, PC Huế đã chủ động kiểm tra, rà soát toàn diện hệ thống lưới điện từ cấp điện áp 110kV đến trung, hạ thế. Các trạm biến áp được tăng cường kiểm tra ngày đêm, tập trung vào tình trạng thiết bị, các điểm tiếp xúc, mức dầu, sứ máy biến áp và những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây sự cố. Cùng với đó, các tuyến đường dây điện được kiểm tra kỹ lưỡng, nhất là những vị trí xung yếu và hành lang tuyến, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý bất thường, hạn chế tối đa nguy cơ mất điện trong những ngày cao điểm. PC Huế cũng xây dựng kịch bản vận hành cụ thể cho từng tình huống. Khi xảy ra sự cố trên đường dây hoặc tại trạm biến áp, hệ thống sẽ nhanh chóng cô lập khu vực bị ảnh hưởng, chuyển tải sang nguồn dự phòng để khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất. Các nguồn điện tại chỗ cũng được chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ khi cần thiết.

Nâng cấp bảo dưỡng hệ thống điện hạ thế tại xã Phú Vang

Song song với công tác kỹ thuật, đơn vị bố trí lực lượng trực vận hành 24/24 giờ tại tất cả các đơn vị trực thuộc. Nhân lực, vật tư, thiết bị và phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm khả năng xử lý nhanh mọi tình huống phát sinh. Các máy phát điện lưu động cũng được kiểm tra, sẵn sàng cấp điện cho các phụ tải quan trọng. Ngoài ra, PC Huế tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để nắm bắt các địa điểm tổ chức sự kiện, từ đó xây dựng phương án ưu tiên cấp điện phù hợp, phục vụ tốt các hoạt động văn hóa, du lịch và lễ hội trên địa bàn.

Công tác chăm sóc khách hàng tiếp tục được duy trì thông suốt trong dịp lễ. Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung hoạt động 24/7, với số tổng đài 19001909 luôn sẵn sàng tiếp nhận và phối hợp xử lý nhanh các yêu cầu của người dân.