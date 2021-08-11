Phú Xuân: 30 đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Theo báo cáo tại hội nghị, HĐND phường Phú Xuân có 181 đại biểu. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập các đơn vị hành chính, HĐND phường đã thành lập 6 tổ đại biểu, tương ứng với địa bàn của 6 phường trước đây, nhằm đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả, sát cơ sở.

Trong giai đoạn trước sáp nhập, từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2025, HĐND các phường đã tổ chức 102 kỳ họp, gồm 54 kỳ họp thường lệ và 48 kỳ họp chuyên đề, ban hành 396 nghị quyết. Sau sáp nhập, HĐND và Thường trực HĐND phường Phú Xuân tiếp tục ban hành 21 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, phân bổ ngân sách và công tác cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Lê Nhật, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khóa I cho biết việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo điều kiện để HĐND phường phát huy vai trò, gắn kết đại biểu của các đơn vị trước sáp nhập, từ đó thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động của HĐND phường có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hướng đến giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống dân sinh.

Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND phường Phú Xuân khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031

Công tác giám sát được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực cử tri quan tâm như du lịch, giáo dục, cải cách thủ tục hành chính, quản lý đất công ích, công tác giải phóng mặt bằng. Hoạt động tiếp công dân được duy trì thường xuyên, đúng quy định; các buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức đầy đủ, giúp đại biểu kịp thời lắng nghe, tổng hợp và theo dõi việc giải quyết kiến nghị, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền.

Nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND phường Phú Xuân xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng kỳ họp và nghị quyết; đa dạng hóa hình thức giám sát. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động, đảm bảo tính công khai, minh bạch, phát huy vai trò đại diện của đại biểu, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.

Tại hội nghị, HĐND phường cũng công bố kết quả bầu cử đại biểu khóa II với 30 đại biểu trúng cử. Trong đó có 10 đại biểu nữ, 6 đại biểu dưới 40 tuổi, 18 đại biểu tái cử; về trình độ chuyên môn có 19 đại biểu trình độ đại học và 8 đại biểu trên đại học. Kết quả này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để HĐND phường tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

* Chiều cùng ngày, HĐND phường Phú Xuân tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương và quyết định nhiều nội dung quan trọng, tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ mới.

Bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân

Tại kỳ họp, HĐND phường đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND phường.

Cụ thể, HĐND phường đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; thông qua nghị quyết thành lập Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội; bầu trưởng các ban HĐND. Kỳ họp cũng tiến hành bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch và ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh công tác nhân sự, kỳ họp còn thông qua tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025; ban hành nghị quyết về quy chế làm việc của HĐND phường khóa II; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 cùng một số nội dung thuộc thẩm quyền khác.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao, các đại biểu đã hoàn thành việc bầu cử các chức danh chủ chốt đúng quy trình, công khai, minh bạch. Kết quả, đồng chí Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường khóa II với số phiếu tín nhiệm 100%. Đồng chí Nguyễn Việt Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Tặng hoa cho các đồng chí trong Thường trực và Ủy viên UBND phường

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND phường Đặng Thị Ngọc Lan bày tỏ vinh dự khi được các đại biểu tín nhiệm, đồng thời nhấn mạnh đây cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn phường. Theo bà Lan, trong bối cảnh yêu cầu đối với hoạt động của cơ quan dân cử ngày càng cao, việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể HĐND, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sự đồng thuận của người dân.

Trên cương vị mới, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân cam kết cùng tập thể Thường trực HĐND tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng kỳ họp, đảm bảo nghị quyết sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của người dân; tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết và các chính sách pháp luật trên địa bàn; kịp thời kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó, HĐND phường sẽ chú trọng phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm của đại biểu, tăng cường mối liên hệ với cử tri; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực; xây dựng tập thể HĐND đoàn kết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Phú Xuân khóa II được xem là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề để bộ máy chính quyền vận hành ổn định, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng đời sống người dân trong nhiệm kỳ mới.