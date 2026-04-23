Phối hợp, đồng hành trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang; TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế…

TS. Bùi Văn Lợi thông tin, sau một năm triển khai, Nghị quyết 57 đã tạo động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ mối liên kết giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các hoạt động nghiên cứu khoa học từng bước được định hướng gắn với nhu cầu thực tiễn. Nhiều đề tài đã hướng tới giải quyết các vấn đề cụ thể của địa phương, từ bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản đến phát triển nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Công tác chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Đại học Huế đã đề xuất 21 chương trình khoa học, công nghệ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời gian qua, hoạt động KHCNĐMST và CĐS của Đại học Huế đạt nhiều kết quả nổi bật. Về đội ngũ, Đại học Huế hiện có gần 900 tiến sĩ, 230 giáo sư, phó giáo sư là lực lượng mạnh để triển khai các nhiệm vụ KHCNĐMST và CĐS.

Về thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp, hằng năm có hơn 10 đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, 20 đề tài cấp bộ, hơn 100 đề tài cấp Đại học Huế và gần 500 đề tài cấp cơ sở. Đại học Huế hiện có hơn 50 nhóm nghiên cứu mạnh (tiêu biểu), trong đó khoảng 10 nhóm có thể tiệm cận nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh theo Nghị định 125 (ngày 6/4/2026).

Về hoạt động chuyển giao sở hữu trí tuệ, hiện có hơn 10 hợp đồng chuyển giao và hơn 10 giải pháp hữu ích. Tuy đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, nhưng đây vẫn là hoạt động còn hạn chế của Đại học Huế do những nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả tích cực, lãnh đạo Đại học Huế cũng nhìn nhận thẳng thắn rằng sự hợp tác vẫn chưa đạt đến chiều sâu như kỳ vọng. Các sản phẩm KHCN chuyển hóa thành giá trị thực tiễn còn hạn chế; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chưa thực sự hình thành rõ nét; hoạt động chuyển đổi số còn mang tính phân tán, thiếu tính liên thông và tích hợp.

Để hiện thực hóa các định hướng, giải pháp trong thời gian tới, Đại học Huế rất cần có những cơ chế phối hợp cụ thể và hiệu quả. Trước hết, cần xây dựng cơ chế đặt hàng nghiên cứu rõ ràng, minh bạch từ phía thành phố Huế. Thứ hai, cần hình thành các quỹ khoa học và đổi mới sáng tạo chung nhằm hỗ trợ các ý tưởng và dự án có tiềm năng (theo Nghị định 125 ngày 6/4/2026). Thứ ba, cần phát triển hệ thống dữ liệu dùng chung, tạo nền tảng cho việc chia sẻ thông tin và triển khai các giải pháp số.

Về phía Đại học Huế, đơn vị cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động đào tạo và nghiên cứu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển giao tri thức và công nghệ, đồng hành cùng thành phố Huế trong quá trình phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, KHCNĐMST và CĐS giữ vai trò then chốt trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí nhấn mạnh, thành phố Huế sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng Đại học Huế trong việc triển khai hiệu quả các hoạt động KHCNĐMST và CĐS. Đồng thời, thành phố mong muốn hai bên tăng cường phối hợp thực chất, gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo ra các giá trị phục vụ phát triển địa phương.