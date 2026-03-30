Quyết tâm hành động vì dân

Các đại biểu HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nghiên cứu tài liệu tại một kỳ họp của HĐND thành phố

Đại biểu Lê Huy Nghĩa, Đại tá- Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế:

Gắn trách nhiệm đại biểu với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm rất lớn trước Nhân dân. Trên cương vị của mình, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đồng thời phát huy cao nhất vai trò của người đại biểu dân cử.

Ưu tiên hàng đầu của tôi là lắng nghe sâu sát, phản ánh đầy đủ và bảo vệ những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động tiếp xúc cử tri, bám cơ sở, đi đến tận nơi, nghe tận chỗ, để những vấn đề người dân quan tâm, từ sinh kế, an sinh xã hội đến trật tự an toàn xã hội được chuyển tải một cách chân thực, kịp thời vào nghị trường.

Với đặc thù công tác trong lực lượng vũ trang, tôi đặc biệt quan tâm đến việc gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Một đô thị phát triển bền vững phải là đô thị an toàn, ổn định. Vì vậy, tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp vào các quyết sách nhằm xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững môi trường bình yên để phát triển.

Thực tiễn công tác quốc phòng giúp tôi có cái nhìn sát thực hơn khi tham gia quyết định các vấn đề của thành phố; ngược lại, trách nhiệm trước cử tri cũng thôi thúc tôi làm tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, tất cả đều hướng đến mục tiêu cao nhất là phục vụ Nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành và đặc biệt là sự giám sát của cử tri. Những ý kiến góp ý thẳng thắn, trách nhiệm sẽ là động lực để tôi không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, năng lực công tác, qua đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân và cử tri thành phố.

Đại biểu Lê Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Điền:

Lấy đời sống Nhân dân làm trung tâm hành động

Với tư cách là một đại biểu HĐND thành phố khóa mới, tôi sẽ ưu tiên trước hết những vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống Nhân dân và cũng là những nội dung cử tri quan tâm nhiều nhất.

Trước hết là phát triển kinh tế gắn với nâng cao thu nhập cho người dân. Tôi sẽ tập trung kiến nghị và giám sát các cơ chế, chính sách để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, nhất là kinh tế đầm phá, ven biển, nông nghiệp, dịch vụ và các ngành nghề có khả năng tạo sinh kế bền vững. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tăng trưởng chung, mà phải chuyển thành việc làm, thu nhập và đời sống tốt hơn cho người dân. Thứ hai là đầu tư hạ tầng đồng bộ, thiết thực và có tính kết nối. Cử tri rất quan tâm đến giao thông, thủy lợi, tiêu thoát lũ, đê điều, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa và các công trình dân sinh thiết yếu. Thứ ba là bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo giáo dục, y tế, môi trường sống và giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phát triển phải đi đôi với công bằng, an toàn và chất lượng cuộc sống.

Tôi sẽ dành thời gian thỏa đáng để tiếp xúc cử tri, lắng nghe đầy đủ, phản ánh trung thực và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân và phản hồi kết quả giải quyết đến người dân. Tôi coi đó vừa là trách nhiệm, vừa là lời hứa chính trị của mình trước cử tri trong suốt nhiệm kỳ này.

Đại biểu Đoàn Hữu Hào Vinh, Trưởng phòng Dân nguyện - Thông tin Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố:

Tăng cường giám sát, hoàn thiện chính sách vì lợi ích Nhân dân

Để xứng đáng với sự kỳ vọng và tin tưởng của cử tri, tôi sẽ chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình hành động khi vận động bầu cử. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là tiếp tục liên hệ, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với cử tri để lắng nghe và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng đến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, thường xuyên theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thứ hai, chủ động nghiên cứu chính sách, bám sát thực tiễn đời sống, tham gia thảo luận các vấn đề quan trọng của thành phố, trong đó, tập trung vào việc xây dựng, đề xuất các chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhanh, bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số; đảm bảo an sinh xã hội,…

Thứ ba, tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất với chính quyền thành phố các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách về phân định thẩm quyền giữa thành phố và các xã, phường nhằm bảo đảm hoạt động bộ máy chính quyền thông suốt, hiệu quả gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, kiến tạo phát triển, vì Nhân dân phục vụ. Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cắt giảm thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại.

Thứ tư, tham gia có hiệu quả các hoạt động giám sát của HĐND thành phố; trong đó, tập trung vào giám sát việc thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố; bảo đảm gắn kết giữa hoạt động giám sát với việc hoàn thiện chính sách, pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương và giải quyết những vấn đề được cử tri, Nhân dân quan tâm.