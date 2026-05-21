Khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, thúc đẩy phát triển hạ tầng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, đây là kỳ họp chuyên đề đầu tiên của nhiệm kỳ 2026 - 2031, có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, định hướng phát triển của thành phố; tạo cơ sở pháp lý, khơi thông mạnh mẽ nguồn lực, thúc đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đồng thời, đây cũng là bước khởi đầu thể hiện quyết tâm đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đồng hành cùng sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

Tại kỳ họp, một trong những nội dung trọng tâm được HĐND thành phố xem xét là việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2025 sang năm 2026.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, tổng vốn đề nghị kéo dài hơn 308,2 tỷ đồng, tập trung cho các dự án giao thông trọng điểm, bảo tồn di tích, đầu tư trường học tại các xã biên giới, tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An.

Cùng với đó, HĐND thành phố xem xét giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 (đợt 2) từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại của ngân sách thành phố năm 2025. Nguồn vốn này được ưu tiên cho các công trình đang triển khai như dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế; nâng cấp hạ tầng y tế; các dự án giao thông kết nối vùng. Đồng thời, bố trí vốn khởi công mới một số dự án hạ tầng quan trọng.

Lĩnh vực đất đai, đầu tư, thành phố xem xét thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn.

Theo đó, có 4 khu đất được đề xuất đưa vào danh mục, gồm các dự án sân golf tại Nam Đông, Kim Long - Bình Điền; dự án công viên đa năng tại phường Hóa Châu và khu ký túc xá sinh viên tại khu quy hoạch Đại học Huế. Ban Kinh tế - Ngân sách nhận định các dự án cơ bản đáp ứng điều kiện pháp lý, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị và định hướng thu hút đầu tư của thành phố.

Kỳ họp cũng xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 9,38ha rừng trồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp La Sơn giai đoạn 1 (đợt 2 và đợt 3) tại xã Hưng Lộc. Theo cơ quan thẩm tra, dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và bảo đảm các điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cho ý kiến về quy định mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm không thông qua đấu giá; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu nghiên cứu tờ trình tại kỳ họp

Hoàn thiện cơ chế trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng

Tại kỳ họp, trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, HĐND thành phố xem xét, thông qua các nghị quyết liên quan đến chính sách hỗ trợ nghệ sĩ, nghệ nhân; hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước và nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030; quy định mức chi cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; công tác thi đua, khen thưởng; phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

Ngoài ra, HĐND thành phố cũng thông qua nghị quuyết về Đề án tổ chức Tiểu đội Dân quân thường trực tại các phường, xã trọng điểm về quốc phòng; quy định tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước; phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2025; thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp chuyên đề lần thứ Nhất, HĐND thành phố khóa IX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thông qua 22 nghị quyết quan trọng.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thực tiễn, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Phạm Đức Tiến cũng yêu cầu Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu tiếp tục phát huy vai trò giám sát, đồng hành cùng chính quyền trong quá trình triển khai các nghị quyết; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.