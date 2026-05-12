Khảo sát hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu

Ban Pháp chế HĐND TP. Huế khảo sát về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu

Đoàn khảo sát do đồng chí Lương Bảo Toàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn, cùng các thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố tham dự.

Tại buổi làm việc, đại diện TTPVHCC phường An Cựu báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, từ ngày 1/7/2025 đến ngày 6/5/2026, Trung tâm đã tiếp nhận và xử lý 10.714 hồ sơ; trong đó, đã giải quyết 10.519 hồ sơ (đạt tỷ lệ 98%). Số hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 10.331 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 98,2%). Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 17,59/18 điểm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung tâm cũng thẳng thắn nêu rõ một số khó khăn, hạn chế như: Phần mềm giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn phát sinh bất cập; nhiều thao tác xử lý mất thời gian; một bộ phận người dân chưa quen với việc nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Bảo Toàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà TTPVHCC phường An Cựu đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị TTPVHCC phường An Cựu tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đối với các hồ sơ trễ hạn cần xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; hạn chế tối đa việc phát sinh thêm yêu cầu giấy tờ, tránh gây phiền hà, đi lại nhiều lần cho người dân, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.