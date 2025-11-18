  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 18/11/2025 16:52

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế

HNN.VN - Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 28, HĐND TP. Huế khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra chiều 18/11, HĐND thành phố đã tiến hành kiện toàn một số chức danh quan trọng thuộc UBND thành phố. Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố HuếÔng Trần Văn Mỹ được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng chí Lương Cường được bầu làm Chủ tịch nướcQuốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 8 tháng 10/2024

Cùng với đó, HĐND thành phố cũng thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Phan Thiên Định do chuyển công tác.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn 

Trước đó, ngày 16/11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 2528-QĐNS/TW, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thuỳ Giang 

Tân Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn sinh ngày 19/4/1970, quê ở tỉnh Khánh Hòa. Ông có trình độ Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Khắc Toàn từng giữ nhiều vị trí chủ chốt như: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa; Bí thư Thành ủy Cam Ranh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Tháng 3/2020, ông được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; từ tháng 6/2021 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Đến tháng 9/2025, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cam kết sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ, cùng tập thể UBND thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, không ngừng xây dựng hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trước mắt, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn nước rút, nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã được Thành ủy, HĐND thành phố giao. Qua đó, góp phần thiết thực xây dựng và phát triển quê hương ngày càng phồn thịnh, văn minh, đời sống Nhân dân ngày càng đủ đầy và hạnh phúc.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy; đồng thời bầu ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Thọ
 Từ khóa:
nguyễn khắc toànchủ tịchUBND thành phốHuếHĐND
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 28, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026:
Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Chiều 18/11, HĐND TP. Huế khóa VIII tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 28 để xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh cho người dân. Các tờ trình của UBND thành phố đều được HĐND thành phố thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Bùi Quang Huy:
Thăm, tặng quà thầy cô và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ

Sáng 18/11, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dẫn đầu đến chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và thăm, tặng quà thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng do bão lũ tại TP. Huế.

Thăm, tặng quà thầy cô và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ
Khởi tố đối tượng gây tai nạn giao thông chết người

Chiều 17/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thúc Minh Tiến (sinh năm 2003, trú tại phường Kim Long) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố đối tượng gây tai nạn giao thông chết người

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top