Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế

Cùng với đó, HĐND thành phố cũng thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Phan Thiên Định do chuyển công tác.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn

Trước đó, ngày 16/11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 2528-QĐNS/TW, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thuỳ Giang

Tân Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn sinh ngày 19/4/1970, quê ở tỉnh Khánh Hòa. Ông có trình độ Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Khắc Toàn từng giữ nhiều vị trí chủ chốt như: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa; Bí thư Thành ủy Cam Ranh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Tháng 3/2020, ông được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; từ tháng 6/2021 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Đến tháng 9/2025, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cam kết sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ, cùng tập thể UBND thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, không ngừng xây dựng hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trước mắt, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn nước rút, nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã được Thành ủy, HĐND thành phố giao. Qua đó, góp phần thiết thực xây dựng và phát triển quê hương ngày càng phồn thịnh, văn minh, đời sống Nhân dân ngày càng đủ đầy và hạnh phúc.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy; đồng thời bầu ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021-2026.