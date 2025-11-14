Tập đoàn Sắt Thép BaoWu đề xuất mở rộng sản xuất tại Huế

Ông Hu Wang Minh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sắt Thép BaoWu tặng quà lưu niệm đến Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương

Ông Hu Wang Minh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP. Huế và chia sẻ tổng quan về quy mô, năng lực sản xuất cũng như chiến lược mở rộng đầu tư của Tập đoàn BaoWu tại khu vực Đông Nam Á. Tập đoàn đang nghiên cứu, tìm hiểu các cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực phù hợp với xu thế phát triển bền vững như vật liệu xanh, năng lượng tái tạo, công nghiệp tuần hoàn và các dự án có khả năng kết nối chuỗi cung ứng tại khu vực miền Trung Việt Nam. Trong đó, Huế được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư thuận lợi để triển khai các dự án quy mô.

China BaoWu hiện tập trung phát triển theo mô hình “một nền tảng + năm lĩnh vực”. Cụ thể, ngành sản xuất thép là nền tảng chủ đạo, giữ vai trò trụ cột của tập đoàn. Ngành tài nguyên xanh đảm nhiệm việc bảo đảm nguồn năng lượng và nguyên liệu bền vững. Ngành dịch vụ thông minh thúc đẩy chuyển đổi số, gắn kết công nghệ số với sản xuất thực. Ngành vật liệu tiên tiến trở thành động lực tăng trưởng mới, hướng đến các vật liệu chiến lược và công nghệ cao...

Ông Hu Wang Minh giới thiệu về Công ty TNHH Baosteel Can Making (Huế Việt Nam) - một trong những doanh nghiệp chủ lực của Tập đoàn, chiếm 22% thị phần doanh số, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lon nhôm. Sau 10 năm đi vào vận hành hiệu quả, Baosteel Can Making (Huế Việt Nam) đã trở thành đối tác uy tín, cung ứng sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành giải khát, khẳng định năng lực sản xuất và vị thế của mình tại thị trường Việt Nam.

Lãnh đạo TP. Huế chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tập đoàn Sắt thép Baowu Trung Quốc

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của Tập đoàn BaoWu - một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Trung Quốc và thế giới trong lĩnh vực sản xuất sắt thép. Phó Chủ tịch UBND thành phố giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế của TP. Huế trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics và hạ tầng khu công nghiệp; đồng thời nhấn mạnh định hướng thu hút đầu tư của Huế theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, phù hợp với tầm nhìn phát triển đô thị di sản - thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Phan Quý Phương khẳng định, TP. Huế luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn lớn, có uy tín quốc tế như BaoWu tìm hiểu cơ hội hợp tác, nghiên cứu đầu tư; đánh giá cao định hướng phát triển trên các lĩnh vực thế mạnh của BaoWu và Công ty TNHH Baosteel Can Making (Huế Việt Nam), trong đó nhiều ngành mũi nhọn của Tập đoàn phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững, kinh tế xanh và chuyển đổi số mà Huế đang hướng tới. Đồng thời mong muốn, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, xúc tiến các đoàn khảo sát chuyên đề và nghiên cứu hình thành các dự án hợp tác cụ thể; nhất là trong các lĩnh vực vật liệu mới, năng lượng tái tạo, công nghiệp tuần hoàn, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị thông minh.

Ghi nhận những đóng góp thiết thực của Công ty TNHH Baosteel Can Making tại Huế trong 10 năm qua, lãnh đạo TP. Huế cam kết tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, quỹ đất, hạ tầng và môi trường đầu tư để các dự án của Tập đoàn BaoWu và các doanh nghiệp thành viên được triển khai thuận lợi, hiệu quả và lâu dài tại Huế.