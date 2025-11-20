  • Huế ngày nay Online
Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Huế

HNN.VN - Chiều 21/11, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Toàn 

Tham dự hội nghị có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo quyết định được công bố, Ban Thường vụ Thành ủy Huế chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Toàn được tin tưởng giao trọng trách mới. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu giao nhiệm vụ 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị Ban Thường vụ và Đảng ủy UBND thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Trong bối cảnh mô hình tổ chức, số lượng đầu mối trực thuộc Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục có điều chỉnh, cần tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ đây là vinh dự lớn lao, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa trên cương vị mới. Đồng thời cam kết nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, dân chủ; đổi mới phương thức lãnh đạo trong xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Huế phát triển bền vững, xanh và giàu bản sắc.

Lê Thọ
