Tiếp sức sĩ tử

Đoàn xã Vinh Lộc chuẩn bị nước suối, bánh mì và dụng cụ học tập để hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 Ảnh: Thành Đoàn

Sẵn sàng đồng hành cùng sĩ tử

Đã 5 năm liên tiếp tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chị Ngọc Thị Châu Năm, Bí thư Chi đoàn thôn Loah - Ta Vai xem đây là hoạt động ý nghĩa để lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Với chị, niềm vui lớn nhất ở mỗi mùa thi là được góp sức hỗ trợ các thí sinh ở vùng sâu, vùng xa có thêm sự tự tin và điều kiện thuận lợi để bước vào kỳ thi quan trọng.

“Có những em nhà rất xa điểm thi, điều kiện đi lại còn khó khăn. Khi được hỗ trợ nơi nghỉ ngơi, suất ăn hay phương tiện di chuyển, các em yên tâm hơn để tập trung làm bài. Chúng tôi mong muốn các em cảm nhận được sự đồng hành của đoàn viên, thanh niên, từ đó, tiếp thêm động lực để vượt qua kỳ thi thật tốt”, chị Năm chia sẻ.

Tinh thần ấy cũng là mục tiêu mà Đoàn xã A Lưới 4 hướng đến khi triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 tại điểm thi Trường THCS & THPT Trường Sơn. Theo Bí thư Đoàn xã A Lưới 4 Nguyễn Đắc Hinh, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ thí sinh với nhiều hoạt động thiết thực. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, đoàn viên, thanh niên sẽ hỗ trợ bánh, sữa, nước uống; bố trí cơm trưa, địa điểm nghỉ ngơi cho thí sinh giữa hai buổi thi. Đối với những em ở xa hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, Đoàn xã A Lưới 4 cũng sẵn sàng hỗ trợ đưa đón khi có nhu cầu.

Anh Nguyễn Đắc Hinh cho biết, nhiều thí sinh tại địa phương ở vùng sâu, vùng xa nên phải di chuyển quãng đường dài để dự thi. Vì vậy, việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện hỗ trợ sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình, giúp các em yên tâm, tự tin bước vào phòng thi. Chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để các sĩ tử vùng cao hoàn thành tốt kỳ thi sắp tới.

Tại phường Thuận Hóa, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 đang được triển khai khẩn trương. Theo Bí thư Đoàn phường Nguyễn Hồng Vinh, trên địa bàn có 5 điểm thi nên đơn vị dự kiến thành lập 5 điểm tiếp sức; trong đó, mỗi điểm bố trí khoảng 30 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ.

Ngoài cấp phát nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà, các đội hình tình nguyện sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin về nhà trọ, địa điểm nghỉ ngơi, hướng dẫn thí sinh và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Tiếp sức từ trước, trong và sau kỳ thi

Không chỉ riêng A Lưới 4 hay Thuận Hóa, công tác chuẩn bị cho chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 đang được triển khai đồng bộ trên địa bàn TP. Huế. Theo kế hoạch của Thành đoàn Huế, chương trình sẽ được tổ chức tại toàn bộ 40 xã, phường và tất cả các điểm thi trên địa bàn thành phố, hướng đến hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.

Với thông điệp “Mùa thi hạnh phúc”, chương trình năm nay không chỉ tập trung hỗ trợ thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi mà còn đồng hành xuyên suốt từ giai đoạn ôn tập đến sau khi kết thúc kỳ thi. Trước kỳ thi, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, hỗ trợ ôn tập, tư vấn tâm lý. Đồng thời, rà soát, hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, học sinh khuyết tật hoặc có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội dự thi do điều kiện kinh tế.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Huế cho biết, chương trình sẽ đồng hành cùng thí sinh trước, trong và sau kỳ thi. Trong thời gian thi, các đội hình tình nguyện hỗ trợ nước uống, suất ăn, phương tiện đi lại cho thí sinh khó khăn, đồng thời phối hợp đảm bảo an toàn giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. Sau kỳ thi, học sinh tiếp tục được hỗ trợ nhập học, giới thiệu nơi ở, trao học bổng “Tiếp sức đến trường” và hỗ trợ hòa nhập môi trường học tập mới.

“Việc triển khai đồng loạt chương trình tại các địa phương không chỉ góp phần hỗ trợ thí sinh có điều kiện dự thi thuận lợi hơn mà còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố, chung tay tạo nên một mùa thi an toàn, thân thiện và đầy ắp sự sẻ chia”, Bí thư Thành đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài chia sẻ.