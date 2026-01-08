Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 89, phát hành ngày 10/9

Huế ngày nay Cuối tuần số 89, phát hành ngày 10/9 có nhiều bài viết chuyên sâu trên các lĩnh vực.

Trong đó, nổi bật ở Mục Gặp gỡ tuần này giới thiệu đến bạn đọc cuộc trao đổi của PV Huế ngày nay Cuối tuần với đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế về các động lực, dư địa và giải pháp bứt phá cho ngành công nghiệp địa phương. Qua trao đổi, đồng chí Phan Quý Phương đã cung cấp những thông tin rõ nét về tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tình hình thu hút đầu tư cũng như những bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng để đưa công nghiệp trở thành trụ cột tăng trưởng của thành phố.

Ở Trang Kinh tế & Phát triển, bài “Đo lường giá trị của di sản để phát huy sức mạnh kinh tế di sản”, tác giả Yên Chi đã đặt vấn đề về việc thay đổi góc nhìn đối với giá trị kinh tế của di sản. Thay vì chỉ dựa vào doanh thu bán vé tham quan, di sản cần được coi là “vốn văn hóa” có sức lan tỏa rộng lớn đến nhiều ngành nghề như du lịch, dịch vụ, hạ tầng và bất động sản. Là đô thị di sản trực thuộc Trung ương, Huế được kỳ vọng sẽ tiên phong xây dựng Bộ chỉ số kinh tế di sản dựa trên dữ liệu số để quản trị và phát huy tối đa nguồn lực nội sinh này.

Trang Văn hóa - Nghệ thuật mang đến hai bài viết sâu sắc. Trong đó, bài “Đưa cổ vật hồi hương: Không chỉ trông vào ngân sách” của Liên Minh phản ánh thực trạng hồi hương các cổ vật Triều Nguyễn, nhấn mạnh vai trò của việc huy động nguồn lực xã hội, vận động hiến tặng và đàm phán trực tiếp thay vì chỉ phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước thông qua các phiên đấu giá. Bên cạnh đó là bài viết “Khổ luyện để giữ hồn múa Huế” của Phước An phản ánh về những nỗ lực, hy sinh của các nghệ sĩ múa. Theo tác giả, để giữ được thần thái đài các, chuẩn mực của múa cung đình, nghệ sĩ không chỉ cần kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự kiên trì, đam mê với nghề và giữ trọn chất Huế.

Trang Phóng sự - Chi chép trên ấn phẩm này.

Trong khi đó, trang 8 đem đến cho bạn đọc phóng sự “Khi đôi bờ Thai Dương không còn ngăn cách” của Đức Quang, ghi nhận sự đổi thay tại làng biển Thai Dương sau khi cầu vượt cửa biển Thuận An chính thức thông xe. Cây cầu dài 2,3km không chỉ xóa bỏ cảnh lụy đò, rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở ra không gian phát triển mới cho người dân, từ giao thương buôn bán, nuôi trồng thủy hải sản cho đến cơ hội bứt phá phát triển dịch vụ - du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa làng biển.

Khép lại ấn phẩm là chùm ảnh “Cùng dân gặt lúa, đón mùa bội thu” qua ống kính của CTV Nguyễn Khoa Huy. Bằng những góc nhìn chân thực, sinh động, tác giả đã ghi lại hình ảnh lực lượng công an địa phương chung tay giúp bà con vùng cao thu hoạch lúa. Màu áo xanh chiến sĩ hòa quyện giữa cánh đồng lúa chín vàng không chỉ tạo nên hình ảnh đẹp về ngày mùa, mà còn thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa công an và Nhân dân.

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!