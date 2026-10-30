Đón đọc Huế ngày nay số 567, phát hành ngày 3/11

Trang Nhất với các thông tin thời sự nổi bật trong ngày 2/11.

Theo đó, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV được kết nối trực tuyến sâu rộng đến các điểm cầu trên toàn địa bàn thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh về yêu cầu cụ thể hóa các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ” trước ngày 20/11, gắn đổi mới phương thức, lề lối làm việc với quyết tâm đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững, giữ vững bản sắc đô thị di sản trong kỷ nguyên mới.

Trên trang 3, bài: “Đưa an sinh đến gần người dân” phản ánh sinh động nỗ lực cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào đời sống tại TP. Huế thông qua hai trụ cột an sinh thiết thực: An cư và chăm sóc sức khỏe. Từ những câu chuyện thực tế tại phường Hóa Châu, An Cựu..., bài viết đã làm nổi bật hiệu quả của các chương trình xóa nhà tạm, trao tặng “Mái ấm Công đoàn”, “Nhà Đại đoàn kết”, cũng như việc triển khai các đợt khám bệnh miễn phí diện rộng gắn với quản lý Sổ sức khỏe điện tử cho đối tượng yếu thế.

Trang Kinh tế đáng chú ý với bài viết về vai trò cầu nối của các hợp tác xã trên địa bàn thành phố.

Ở trang Kinh tế, bài: “Cầu nối nâng tầm giá trị sản phẩm” đã làm rõ vai trò của các HTX như HTX Dầu tràm Anh Chiến và HTX Mây tre đan Bao La trong việc tập hợp nông hộ nhỏ lẻ thành vùng nguyên liệu tập trung, chuẩn hóa sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và đưa sản phẩm vươn xa.

Trang Văn hóa - Giáo dục giới thiệu bài: “Để công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới". Bài viết đi sâu phân tích những tiềm năng, định hướng và các giải pháp chiến lược của thành phố Huế nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu đưa văn hóa trở thành trụ cột và động lực tăng trưởng kinh tế mũi nhọn của thành phố trong giai đoạn mới.

Trên trang 7 Bạn đọc, đáng chú ý có bài: “Xe bị tước quyền sử dụng phù hiệu vận tải vẫn cố tình hoạt động: Cần xử lý nghiêm”. Bài viết nêu thực trạng một số tài xế và chủ phương tiện kể cả xe khách và xe tải bất chấp quy định pháp luật, cố tình đưa phương tiện vào hoạt động kinh doanh vận tải khi đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu. Qua đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế và Sở Xây dựng nhấn mạnh sự cần thiết của việc siết chặt quản lý, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm để bảo đảm an toàn giao thông.

Ngoài các nội dung trọng tâm trên, số báo 567 còn có nhiều bài viết đáng chú ý khác.

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