Đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 95, phát hành ngày 22/10

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 95

Trao đổi với Huế ngày nay Cuối tuần, ông Lê Minh Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban chỉ đạo phát triển văn hóa TP. Huế nhìn nhận Nghị quyết 80 là “đòn bẩy” mạnh mẽ nhất lúc này. Vì thế, ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố đang sẵn sàng về tâm thế và lực lượng để biến những tầm nhìn này thành những mũi nhọn đột phá góp phần đưa Huế vươn lên xứng tầm là đô thị di sản quốc gia.

“Tôi cho rằng, hệ thống cơ chế, chính sách liên quan đến di sản vẫn chưa thật sự đồng bộ. Trong thực tiễn, hoạt động bảo tồn thường chịu sự điều chỉnh của nhiều lĩnh vực như di sản văn hóa, đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, tài chính và quản lý tài sản công. Một số quy định còn giao thoa, quy trình phối hợp qua nhiều cơ quan nên thời gian chuẩn bị và triển khai dự án kéo dài. Những vấn đề mới như hợp tác công - tư, tái sử dụng thích ứng công trình có giá trị, khai thác tài sản công gắn với di tích hay tổ chức dịch vụ trong không gian di sản vẫn cần được hướng dẫn cụ thể hơn…”, ông Lê Minh Nhân cho biết.

Điểm nhấn trên trang Kinh tế & Phát triển là bài viết “Mở hướng phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe” của tác giả Hữu Phúc. Theo tác giả, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe không phải hướng đi mới, nhưng vẫn còn nhiều dư địa phát triển tại Huế. Điều quan trọng là sớm hình thành những sản phẩm cụ thể, có chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường và được khai thác trên cơ sở liên kết thực chất giữa các đơn vị.

Câu chuyện về "làng bán cá" của tác giả Đắc Hát

Trên trang phóng sự - ghi chép là câu chuyện “Buồn vui nghề bán cá” của tác giả Đắc Hát. “Sống cùng đầm phá qua nhiều thế hệ, người dân dần thuộc từng con nước, hiểu đặc tính của từng loài thủy sản. Kinh nghiệm ấy được đúc kết trong câu “tôm chạng vạng, cá rạng đông”, cùng sự am hiểu về tập tính của từng loài và sự biến đổi nguồn lợi theo con nước. Từ đó, việc đánh bắt gắn liền với việc mua bán, rồi nghề buôn tôm, cá hình thành, nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghề bán cá vì thế cũng bắt đầu từ những lần con gái theo mẹ đi gom hàng, đi chợ...”, tác giả kết nối câu chuyện. Với những con người ấy, không có một mốc rõ ràng để gọi là vào nghề. Qua những buổi phụ giúp gia đình, công việc dần trở nên quen thuộc, rồi thành sinh kế. Cũng từ đó, “làng bán cá” không chỉ là một cách gọi vui. Tên gọi ấy gắn với môi trường sống và sinh kế của cư dân vùng phá, gợi lên những câu chuyện về con nước, sản vật và nếp sống của một vùng quê…

Bên cạnh những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số 95 còn đăng tải nhiều nội dung hấp dẫn khác, như: Đòn bẩy cho sản phẩm OCOP (Nguyễn Quân); Muốn người tài đức, phải tìm! (Hiền An); Vật liệu cũ kể chuyện (Phước Ly); Bữa cơm sẻ chia (Nhật Linh); Những món đồ quý kể chuyện xưa (Liên Minh); Nối dài những “Điểm xanh văn hóa” (Đan Duy); Đọc tuyển tập “Thơ và trường ca Nguyễn Duy Tờ” (Hồ Thế Hà); Khi bóng đá gắn kết những cộng đồng dân cư (Hàn Đăng)...

Kính mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 95, phát hành ngày 22/10/2026, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao/cuoi-tuan-95 từ ngày 25/10/2026.