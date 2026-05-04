Đối thoại, giải đáp các kiến nghị của người dân phường Phong Thái

HNN.VN - Sáng 6/5, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái chủ trì buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân tổ dân phố Hưng Long - Thượng Hòa.

 Nhiều ý kiến của người dân phường Phong Thái liên quan đến vấn đề dân sinh

Tại buổi đối thoại đã có 5 lượt ý kiến, kiến nghị của người dân tập trung vào những vấn đề thiết thực như: Đề nghị sớm giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất; hỗ trợ, đền bù để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; khó khăn trong tách thửa dẫn đến chưa thể lắp đặt điện, nước; một số hộ chưa được hỗ trợ thiệt hại do đợt lũ trái vụ năm 2025.

Bên cạnh đó, người dân kiến nghị cần bổ sung biển báo, tưới nước hạn chế bụi trong quá trình thi công các tuyến đường; tăng cường giám sát cộng đồng; nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng đất; quy hoạch đất xen ghép nhằm tạo điều kiện về đất ở cho người dân.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo UBND phường và các bộ phận chuyên môn trực tiếp giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị. Qua đó, góp phần củng cố sự đồng thuận trong Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và tạo sự thống nhất trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương ghi nhận tinh thần tham gia trách nhiệm, thẳng thắn của Nhân dân; đồng thời nhấn mạnh: Đối thoại trực tiếp là kênh quan trọng để cấp ủy, chính quyền lắng nghe, tiếp thu ý kiến, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đề nghị UBND phường và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt tình hình cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng, nhất là những vấn đề nổi cộm, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Song Minh
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành

Sáng ngày 4/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026.

Iran vẫn sẵn sàng đối thoại, Mỹ gia tăng trừng phạt

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, Iran tiếp tục phát tín hiệu sẵn sàng tham gia tiến trình ngoại giao nhằm hướng tới chấm dứt xung đột, trong khi Mỹ gia tăng sức ép với các biện pháp trừng phạt mới, khiến triển vọng đàm phán giữa hai bên chưa có tiến triển rõ rệt.

Dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 29/4, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phong Thái cùng phường Hương Trà tổ chức Lễ viếng, đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền.

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do cháy nhà

Ngày 24/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ thành phố, cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Thái đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình ông V.H.Y., trú tại tổ dân phố (TDP) Bắc Triều Vịnh, phường Phong Thái không may bị cháy nhà gây thiệt hại về người, tài sản vào chiều ngày 26/3 vừa qua.

