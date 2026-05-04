Đối thoại, giải đáp các kiến nghị của người dân phường Phong Thái

Nhiều ý kiến của người dân phường Phong Thái liên quan đến vấn đề dân sinh

Tại buổi đối thoại đã có 5 lượt ý kiến, kiến nghị của người dân tập trung vào những vấn đề thiết thực như: Đề nghị sớm giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất; hỗ trợ, đền bù để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; khó khăn trong tách thửa dẫn đến chưa thể lắp đặt điện, nước; một số hộ chưa được hỗ trợ thiệt hại do đợt lũ trái vụ năm 2025.

Bên cạnh đó, người dân kiến nghị cần bổ sung biển báo, tưới nước hạn chế bụi trong quá trình thi công các tuyến đường; tăng cường giám sát cộng đồng; nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng đất; quy hoạch đất xen ghép nhằm tạo điều kiện về đất ở cho người dân.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo UBND phường và các bộ phận chuyên môn trực tiếp giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị. Qua đó, góp phần củng cố sự đồng thuận trong Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và tạo sự thống nhất trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương ghi nhận tinh thần tham gia trách nhiệm, thẳng thắn của Nhân dân; đồng thời nhấn mạnh: Đối thoại trực tiếp là kênh quan trọng để cấp ủy, chính quyền lắng nghe, tiếp thu ý kiến, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đề nghị UBND phường và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt tình hình cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng, nhất là những vấn đề nổi cộm, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.