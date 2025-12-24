Sạt lở bờ sông làm hư hỏng đường dân sinh ở Phong Thái

HNN - Sau các đợt mưa lớn vừa qua, tuyến đường dân sinh đi qua tổ dân phố (TDP) Tứ Chánh, phường Phong Thái, dọc theo sông Ô Hô xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Nhiều đoạn sạt lở tạo "hàm ếch" đường dân sinh qua TDP Tứ Chánh làm người dân lo lắng 

Nhiều điểm xói lở nguy hiểm

Ghi nhận thực tế tại tuyến đường dẫn vào TDP Tứ Chánh cho thấy, nhiều đoạn ven sông Ô Hô đã bị dòng nước khoét sâu vào phần taluy phía dưới mặt đường. Nhiều vị trí đất đá bị cuốn trôi, sạt lở, tạo thành những “hàm ếch” lớn bên dưới mép đường.

Quan sát tại nhiều điểm trên tuyến, dù mặt đường vẫn còn nguyên vẹn, song phần nền đất phía dưới đã bị rỗng, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún bất cứ lúc nào nếu tình trạng xói lở tiếp tục xảy ra. Điều này khiến người dân địa phương không khỏi lo lắng.

Để đảm bảo an toàn, người dân trong khu vực đã chủ động cắm cọc, giăng dây cảnh báo dọc theo những vị trí có dấu hiệu sạt lở nhằm nhắc nhở người và phương tiện khi lưu thông. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời.

Bà Lê Thị Thẻo, người dân TDP Tứ Chánh (phường Phong Thái) cho biết, trước đây tuyến đường này vẫn ổn định, đi lại bình thường. Tuy nhiên, do nhiều đợt mưa lớn liên tiếp trong tháng 10 và đầu tháng 11/2025, mực nước sông Ô Hô (nối từ sông Bồ) dâng cao, dòng chảy mạnh đã làm xói lở phần đất ven bờ, khiến nền đất dưới mép đường bị cuốn trôi. Người dân thấy nguy hiểm nên tự cắm cọc, giăng dây để cảnh báo.

Anh Hồ Văn Dần, nhà ở gần khu vực bị sạt lở, cho biết: “Nếu tiếp tục có mưa lớn, phần đất dưới mép đường sẽ bị xói lở sâu hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu mặt đường. Khi đó, việc sụp đường hoàn toàn có thể xảy ra, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông”.

Tuyến đường đi qua TDP Tứ Chánh là trục giao thông dân sinh quan trọng, kết nối các TDP Hiền Sĩ, Tứ Chánh (phường Phong Thái) và khu vực Hiền An, Vĩnh Nguyên (phường Phong Điền). Đây không chỉ là con đường phục vụ việc đi lại hàng ngày mà còn là tuyến vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực.

Vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều, lưu lượng người và phương tiện qua lại khá đông, trong đó có nhiều học sinh đến trường. Vì vậy khi xuất hiện tình trạng sạt lở ven sông, nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) càng gia tăng.

Khắc phục theo hướng bền vững trong năm 2026

Ông Hoàng Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho biết, nguyên nhân chính khiến tuyến đường nêu trên hư hỏng, sạt lở là do mưa lớn kéo dài làm mực nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh gây xói lở phần đất dưới taluy đường. Hiện địa phương đã chỉ đạo TDP cắm biển cảnh báo, căng dây tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời giao các bộ phận liên quan rà soát, báo cáo cấp trên để đề xuất phương án xử lý.

Trước nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến tuyến giao thông quan trọng này, phường Phong Thái đã đề xuất UBND thành phố Huế chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng, đồng thời xem xét hỗ trợ kinh phí để triển khai các giải pháp khắc phục, ổn định bờ sông.

Liên quan vấn đề này, ông Lê Việt Thành, Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho biết, hiện Sở Tài chính đang tham mưu UBND thành phố xem xét bố trí nguồn kinh phí hơn 10 tỷ đồng để hỗ trợ địa phương triển khai các phương án khắc phục tình trạng sạt lở tại khu vực ven sông Ô Hô, đoạn đi qua TDP Tứ Chánh trong năm 2026.

“Khi được bố trí nguồn vốn, địa phương sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư, triển khai các hạng mục cần thiết, như gia cố taluy, xây dựng kè chống sạt lở và cải tạo hệ thống thoát nước nhằm ổn định bờ sông, bảo vệ lâu dài tuyến đường dân sinh phục vụ việc đi lại của người dân trong khu vực”, ông Lê Việt Thành nói.

Bài, ảnh: Minh Văn
